Kurz vor dem Abschluss der Filmfestspiele in Cannes gibt es einen Stromausfall in Südfrankreich. Grund dafür ist ein nächtlicher Brand an einem Elektrizitätswerk. Dieser wurde vorsätzlich gelegt.

Stromausfall in Südfrankreich – Filmfestival Cannes betroffen

Die 78. Filmfestspiele in Cannes sind von einem Stromausfall betroffen. Die Preisverleihung soll am Samstagabend aber wie geplant über die Bühne gehen. Foto: IMAGO/Eventpress

Im südfranzösischen Cannes gibt es am Abschlusswochenende des Filmfestivals einen grösseren Stromausfall. 160'000 Haushalte sind laut Stromnetzbetreiber RTE in der Stadt und in umliegenden Kommunen betroffen.

Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, der Betrieb lief daher grösstenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im «Cineum», einem Multiplex-Kino, das ausserhalb des Zentrums liegt, unterbrochen.

Ursache des Stromausfalls

«Die Stadt Cannes und die umliegenden Gebiete sind derzeit von einem Stromausfall betroffen», teilte die Pressestelle des Festivals mit. Inzwischen ist auch die Ursache bekannt: Wie RTE mitteilt, ist der Stormausfall die Folge eines Brandes in einem Umspannwerk in der Region Cannes und eines umgestürzten Stommasts. Man gehe davon aus, dass der Brand in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin der Gendarmerie. Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Die Präfektur des Alpes-Maritimes bestätigte auf dem sozialen Netzwerk X, dass am Samstagmorgen ein Stromausfall Antibes, Grasse und Cannes betrifft: «Die Dienste des Stromübertragungsnetzes (RTE) arbeiten derzeit an der Wiederherstellung der Versorgung.» Weiter wird die Bevölkerung zur Vorsicht ausgerufen.

Am Samstagabend findet die Preisverleihung der Filmfestspiele statt, wo die Goldene Palme für den besten Film verliehen wird. Wie «France Bleu» mitteilt, werden drei Stromgeneratoren das Festival während der Abschlusszeremonie mit Strom versorgen. Somit soll der Abschluss des Festivals wie geplant über die Bühne gehen können. In einer Erklärung des Festivals heisst es dazu: «Der Palais des Festivals wurde auf ein unabhängiges Stromversorgungssystem umgestellt, sodass alle für heute geplanten Veranstaltungen und Vorführungen, einschliesslich der Abschlusszeremonie, unter normalen Bedingungen stattfinden können.»