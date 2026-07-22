DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Dieses Video postete Ulissias Marcelli vor ihrem Tod
Feuertänzerin
Dieses Video postete Ulissias Marcelli zuletzt
Die mysteriösen Todesumstände der brasilianischen Influencerin Ulissias Marcelli und ihres Partners werfen grosse Fragen auf. Die Polizei tappt bislang im Dunkeln.
Publiziert: 10:20 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen