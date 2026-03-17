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Das ist der «Traumschiff»-Fauxpas

Collien Fernandes enthüllt in der WDR-Talkshow «Kölner Treff» einen kuriosen Fehler im ZDF-«Traumschiff». In der Folge «Afrika» tauchen plötzlich Eisberge auf.
Publiziert: vor 17 Minuten
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