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Video zeigt den «Traumschiff»-Fauxpas
Fehler bemerkt?
Das ist der «Traumschiff»-Fauxpas
Collien Fernandes enthüllt in der WDR-Talkshow «Kölner Treff» einen kuriosen Fehler im ZDF-«Traumschiff». In der Folge «Afrika» tauchen plötzlich Eisberge auf.
Publiziert: vor 17 Minuten
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