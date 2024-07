Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Livia Fietz Praktikantin People

Die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie «Bridgerton» hat den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten auf der Plattform hingelegt. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte zwischen Frauenschwarm Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) und Mauerblümchen Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37).

Während sich Fans an der Geschichte erfreuen, sehen sich die beiden Charaktere, insbesondere aber Coughlan, aufgrund ihres unterschiedlichen Gewichts Anfeindungen ausgesetzt. In den sozialen Medien heisst es, Coughlan habe nicht den «stereotypen Körper» für eine solche Rolle.

Eine «gemischte Gewichts-Beziehung» sei unrealistisch

Ein Artikel im «The Spectator» erregte Aufsehen, weil die Autorin Coughlan als «nicht heiss» bezeichnete und Bodyshaming – Diskriminierung oder Beleidigung von Menschen aufgrund ihres Körpers – betrieb. «Coughlan ist eine grossartige Schauspielerin [...], aber sie ist einfach nicht plausibel als die Freundin, die dem gut aussehenden reichen Aristokraten Colin Bridgerton auf diese Weise auffallen würde», schrieb die Autorin.

Ein Artikel im «Forbes»-Magazin merkte an, dass die Beziehung zwischen den beiden Figuren «sich über die Konventionen der Liebesromane hinwegsetzt», weil Coughlan «grösser» ist als Newton, was unrealistisch sei – sie seien in einer «gemischten Gewichts-Beziehung».

Über dicke Männer und dünne Frauen werde nicht geschrieben

Von den Fans gibt es Kritik für diese Einschätzung: «Unrealistisch? Das ist so witzig. Wart ihr jemals draussen?». Weiter bezeichnen Fans Coughlan als wunderschön, bezaubernd und eine starke Frau. Auch der irische Star steht zu sich selbst.

Coughlan hatte schon in der Vergangenheit als «dickes Mädchen in Bridgerton» zu kämpfen und erklärte gegenüber dem Magazin «Stylist», wie selten ihr Körpertyp auf der Leinwand zu sehen sei. In der neuen Staffel ist sie in einer Szene ganz nackt vor der Kamera – ihre Idee, ihre Entscheidung: «Es fühlte sich an wie das grösste ‹F*** dich› zu all den Gesprächen über meinen Körper.»

Die Fans weisen auf eine Doppelmoral hin und fragen, warum die Dynamik des «gemischten Gewichts» nur dann ein Thema sei, wenn es um eine «grössere» Frau und einen kleineren Mann gehe. Denn über dickere Männer mit dünneren Frauen werde nicht geschrieben, obwohl diese Konstellation den Medien schon lange bekannt sei. Ein Fan fasst zusammen: «Inzwischen gibt es etwa eine Million verschiedener Sendungen, in denen ein molliger Mann eine dünne Frau hat, und niemand zuckt mit der Wimper.»