Livia Fietz Praktikantin People

Liebe ist das A und O in der Erfolgsserie «Bridgerton» von Netflix – nicht nur zwischen den Charakteren, sondern auch hinter den Kulissen bei den Stars selbst. Sam Phillips (40) und Bessie Carter (30), die in der beliebten Netflix-Serie mitspielen, sind im wahren Leben ein Paar. Neue Fotos, die unter anderem «E! News» vorliegen, zeigen die beiden bei einem Spaziergang in Sussex, Grossbritannien, wo sie Zärtlichkeiten austauschen und sehr vertraut miteinander wirken.

Die Umstände des Paars sind dem Pamphlet von Klatsch-Königin Lady Whistledown würdig: In der dritten Staffel der Serie spielt Phillips den charmanten Lord Debling, der um Penelope Featheringtons (Nicola Coughlan, 37) Gunst buhlt – der Schwester von Prudence, die von Carter gespielt wird. Interessanterweise existiert die Rolle des Lord Debling in den Büchern, auf denen die Serie basiert, gar nicht – er wurde speziell für die Serie konzipiert. Ein Glücksfall für Carter, die so privat sowie beruflich ihrem Liebsten nahe sein konnte.

Schon vier gemeinsame Auftritte

Es ist unbekannt, wie lange das Paar schon zusammen ist. Anzeichen dafür gibt es jedoch schon länger. Ganze viermal zeigten sie sich bereits gemeinsam auf dem roten Teppich. So gaben sie ihr Debüt Anfang vergangenen Jahres bei der Premiere von «A Little Life» im Londoner West End und besuchten im Mai gemeinsam weitere Theaterveranstaltungen.

Gegen Ende des Jahres waren sie bei der Premiere von «Wonka» anwesend. Mit dabei? Carters Eltern, Imelda Staunton (68), den meisten bekannt als die stets pink gekleidete bösartige Dolores Umbridge aus «Harry Potter», und Jim Carter (75), der in «Downton Abbey» den loyalen Butler Carson spielte.

Nur wenige Wochen später strahlten Carter und Philipps bei der Abschlussfeier der sechsten Staffel von «The Crown» erneut um die Wette – wieder an der Seite von Carters Vater. Auch in diesem Netflix-Hit ist Bessie Carters Familie stark vertreten: Imelda Staunton spielte in den letzten beiden Staffeln Queen Elizabeth II. (1926–2022), während Philipps in Staffel drei und vier in die Rolle eines Soldaten schlüpfte.