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Fans sind begeistert
Shania Geiss teilt Ferien-Aufnahmen vom Wallis

Millionärstochter Shania Geiss überrascht: Statt Jetset-Party genoss die 22-Jährige Ferien in den Walliser Bergen. Ihr Instagram-Reel begeistert die Fans.
Publiziert: vor 38 Minuten
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