Silja Anders Redaktorin People

Liz Hurley (60) ist seit letztem Jahr frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite: Countrystar Billy Ray Cyrus (64). Doch jetzt besteht die Gefahr, dass dunkle Wolken am Liebeshimmel aufziehen könnten. Der Grund dafür ist Cyrus' Ex-Frau Firerose (37). Die Sängerin begann nämlich vor einigen Wochen damit, Videos und Audioclips aus ihrer einjährigen Ehe mit Billy Ray Cyrus zu posten. Und die werfen kein gutes Licht auf den Sänger.

Firerose beschuldigt ihren Ex, sie mental misshandelt zu haben. Auf den Audioaufnahmen hört man, wie er sie anschreit, beleidigt und ihr den Mund verbietet, während sie im Hintergrund schluchzt. In der Gegenscheidungsklage von Firerose im Jahr 2024 ist die Rede von «extremen verbalen, emotionalen und psychologischen Missbrauch». Cyrus soll ein Problem mit «dem Konsum von Marihuana» haben und «unberechenbar und sprunghaft» gewesen sein.

Firerose bezeichnet Cyrus als Narzissten

In einem neuen Post beschreibt Firerose mit angehängtem Audioclip erneut, was sie in der Ehe mit Billy Ray Cyrus erlebt haben soll. «Ich habe Jahre lang in Angst gelebt. Mir wurde eingetrichtert, Angst davor zu haben, was passieren würde, wenn ich es auch nur wagte, daran zu denken, einen Einblick in die Wahrheit zu geben, die ich hinter verschlossenen Türen lebte. Im Laufe der Jahre wurde mein Geist systematisch zermürbt, sodass ich nur noch ein Schatten meiner selbst war», sagt sie. Die Sängerin wirft ihrem Ex vor, ein Narzisst zu sein. Er wiederum beschuldigte sie bei der Scheidung, sie habe ihn von seiner Familie isolieren wollen.

Firerose beschreibt weiter, dass sie Angst gehabt habe, ihr Leid öffentlich zu machen. «Ich erinnere mich noch genau, dass ich wirklich glaubte, es wäre mein Ende, wenn ich jemals darüber sprechen würde, selbst gegenüber meinen engsten Angehörigen, von denen ich mich distanzieren musste, weil ich wütend auf sie wäre, wenn ich sie anrufen würde.»

Ob es in der Beziehung mit Liz Hurley besser läuft?

Billy Ray Cyrus äusserte sich bisher nicht zu den Anschuldigungen seiner Ex. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu hören, wie er Firerose beschimpft, ihr sagt, sie solle den Mund halten und sei «selbst Schuld» – woran, wird aus dem Audioclip nicht deutlich. Die Beziehung der beiden scheint jedoch sehr toxisch gewesen zu sein.

Firerose findet heute Frieden in ihrem Glauben. Billy Ray Cyrus in seiner neuen Liebe mit Liz Hurley. Man kann nur hoffen, dass diese Beziehung weniger vergiftet ist und er seine dunkle Seite, die er offenbar in der Beziehung mit Firerose hatte, inzwischen hinter sich gelassen hat.