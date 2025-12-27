Darum gehts
- Ex-Kinderstar Tylor Chase (36) wurde nach einem Absturz ins Krankenhaus eingewiesen
- Sein Co-Star und ein Influencer organisierten dringend benötigte Hilfe
- Seit über 10 Jahren kämpft Chase mit Drogenmissbrauch und psychischen Erkrankungen
Ex-Kinderstar Tylor Chase (36) befindet sich für 72 Stunden in einem Krankenhaus, bevor es für ihn weiter in eine Entzugsklinik geht. Der Weg bis hierhin war allerdings alles andere als einfach. Bereits vor seinem im Dezember viral gegangen Video, welches ihn in verwahrlostem Zustand auf den Strassen Kaliforniens zeigt, versuchte seine Familie alles, um ihm zu helfen. Doch keiner der Versuche erwies sich als erfolgreich.
Zu Beginn der Woche verhalf ihm nun sein einstiger Co-Star, Daniel Curtis Lee (34), zu einem Hotelzimmer und dachte wohl etwas naiv, dass dies bereits der Anfang zur Besserung sei. Doch Chase verwüstete das Zimmer, kippte unter anderem den Kühlschrank um und stellte die Mikrowelle in die Badewanne, wie Lee auf Tiktok bekannt gab. Ähnliche Erfahrungen hatten gemäss ihm bereits Chase' Eltern gemacht, als sie ihm jeweils eine Unterkunft organisierten.
Hier kommt nun ein anderer Helfer ins Spiel: Influencer und Unternehmer Jacob «Jake» Harris. Er spürte Chase in Riverside, Kalifornien auf, führt ein langes Gespräch mit ihm und schafft es nach der Hotel-Episode, die so dringend benötigte Hilfe für Chase zu organisieren. «Ich konnte endlich ein Krisenzentrum erreichen, das noch am selben Tag eine Untersuchung durchführte. Sie stellten fest, dass er sofortige Hilfe benötigte und brachten ihn für 72 Stunden in ein örtliches Krankenhaus», so Harris gegenüber «Daily Mail». Nun sei er in guten Händen. «Und die Zukunft sieht vielversprechend aus. Er brauchte einfach nur jemanden, der tatsächlich etwas unternimmt, um ihm zu helfen», meint Harris weiter.
«Tylor ist ein wunderbarer Mensch»
Wie es überhaupt erst zum Absturz des «Neds ultimativer Schulwahnsinn»-Stars kommen konnte, erklärt sein Vater Joseph Mendez Jr. der «Daily Mail». Demnach kämpfe er seit über einem Jahrzehnt mit Drogenmissbrauch und psychischen Erkrankungen, sowohl eine bipolare Störung als auch Schizophrenie seien bei ihm diagnostiziert worden. «Tylor ist ein wunderbarer Mensch. Seit mehr als einem Jahrzehnt sucht die Familie nach Behandlungsmöglichkeiten für Tylor, darunter Unterstützung bei Substanzmissbrauch sowie psychologische Betreuung», so der Immobilienmakler über seinen Sohn.
