Der legendäre Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Gründer des Modeimperiums hinterlässt ein Vermögen von knapp 10 Milliarden Franken – und ein komplexes Nachfolgemodell für sein Unternehmen.

1/5 Am Donnerstag starb Modezar Giorgio Armani. Foto: Getty Images

Darum gehts Giorgio Armani verstorben. Modezar hinterlässt beeindruckendes Vermächtnis in der Modewelt

Armani kleidete Stars für über 200 Filme ein, darunter «American Gigolo»

Forbes schätzt Armanis Vermögen auf 12,1 Milliarden Dollar

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Am Donnerstag ist der italienische Modedesigner Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren verstorben, wie die Armani Group in einer Erklärung bestätigte: «Mit unendlicher Trauer gibt die Armani Group das Ableben ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antreibers Giorgio Armani bekannt.»

Armani, dessen Gesundheitszustand sich in letzter Zeit verschlechtert hatte, hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis in der Modewelt. Er revolutionierte die Branche mit seinem minimalistischen, hochklassigen Stil und war Pionier in der Verbindung von Mode und Prominenz. Der Modezar kleidete über fünf Jahrzehnte Stars für mehr als 200 Filme ein, darunter Klassiker wie «American Gigolo» (1980) und Martin Scorseses «Goodfellas» (1990). Seine Umtriebigkeit bescherte Armani auch immensen Reichtum. Wer erbt sein Geld? Ganz so einfach ist das nicht zu beantworten – Armani war kinderlos.

Armani hinterlässt Milliarden-Vermögen

Vor allem das von Armani 1975 gegründete Modeimperium bildet das Fundament seines Vermögens, das Forbes auf 12,1 Milliarden Dollar (knapp zehn Milliarden Franken) schätzt. Als alleiniger Aktionär und CEO leitete er das Unternehmen bis zuletzt. Die Armani Group, zu der Marken wie Giorgio Armani, Emporio Armani und A|X Exchange gehören, verzeichnete 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar (rund 2 Milliarden Franken).

In einem Interview mit der «Financial Times» kurz vor seinem Tod skizzierte er seinen Nachfolgeplan: «Meine Pläne für die Nachfolge bestehen aus einer schrittweisen Übertragung der Verantwortlichkeiten, die ich immer selbst wahrgenommen habe, auf diejenigen, die mir am nächsten stehen ... wie Leo Dell'Orco, meine Familienmitglieder und das gesamte Arbeitsteam.»

Auch mehrere Familienmitglieder könnten bedacht werden

Leo Dell'Orco? Der 72-Jährige galt als rechte Hand Armanis, war vor allem für die Männerkollektion verantwortlich. Zu den Haupterben und Interessenvertretern des Armani-Vermögens gehören allerdings auch Familienmitglieder wie seine Schwester Rosanna (86), seine Nichten Silvana und Roberta sowie sein Neffe Andrea Armani.