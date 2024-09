Silja Anders Redaktorin People

Frances Bean Cobain (32) ist erstmals Mutter geworden. Die Tochter von Courtney Love (60) und dem verstorbenen Nirvana-Sänger Kurt Cobain (1967-1994) teilte auf Instagram mit, dass sie und Ehemann Riley Hawk (31) Eltern eines Jungen geworden sind.

Auf drei Schwarz-Weiss-Bildern zeigen sie ihr kleines Böhnchen, welches bereits am 17. September das Licht der Welt erblickte. Die frischgebackenen Eltern teilten nicht nur drei Fotos, sondern auch den Namen des Babys mit der Welt. Der kleine Ronin Walker Cobain Hawk ist in einem Foto mit Kopf und Ohr an einem Finger nuckelnd zu sehen, in einem anderen wie er mit seiner Hand den Finger seiner Mutter umklammert. Auf dem dritten Foto hält Papa Riley Hawk seinen Nachwuchs liebevoll im Arm und schaut ihn ganz verliebt an.

Zahlreiche Promis gratulieren

Zu den niedlichen Impressionen der ersten zwei Wochen des kleinen Mannes schrieb Frances Bean: «Willkommen auf der Welt, schönster Sohn. Wir lieben dich mehr als alles andere».

Frances Bean Cobain ist erstmals Mutter geworden. Foto: imago images/Everett Collection 1/6

Zahlreiche Stars, darunter Sonic-Youth-Sängerin Kim Gordon (71), Robin Williams Tochter Zelda (35), Dave Grohls Tochter Harper und Modedesigner Jeremy Scott (49) gratulierten dem Paar zur Geburt ihres Sohnes.

Ronin Walker hat jedoch nicht nur auf mütterlicher Seite einen berühmten Grossvater, sondern auch sein Opa väterlicherseits ist kein Unbekannter. Profi-Skater Tony Hawk (56) zeigt sich begeistert über den Familienzuwachs und schreibt unter den Post seiner Schwiegertochter: «Mein Lieblingsenkel!»

Cobain und Hawk gaben ihre Beziehung erstmals 2022 öffentlich bekannt und heirateten am 7. Oktober 2023 im kleinen Kreis. Getraut wurden sie von R.E.M.-Frontmann Michael Stipe (64), einem guten Freund von Frances' Vater und ihrem Patenonkel.