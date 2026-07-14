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«Digger»-Trailer: Tom Cruise kaum wiederzuerkennen
Erkennst du Tom Cruise?
Erster Trailer zum Film «Digger»
Tom Cruise zeigt sich im neuen Film «Digger» von einer völlig neuen Seite. Im ersten Trailer ist der Hollywoodstar kaum wiederzuerkennen.
Publiziert: vor 22 Minuten
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