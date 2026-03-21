Der US-amerikanische Schauspieler Nicholas Brendon wurde nur 54 Jahre alt. Wie seine Familie bekannt gab, ist der «Buffy»-Star am Freitag im Schlaf gestorben.
Publiziert: 09:04 Uhr
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Aktualisiert: 09:05 Uhr
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