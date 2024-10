Er spielte in «Baywatch» mit Michael Newman war einziger echter Rettungsschwimmer

Er war der einzige echte Rettungsschwimmer in «Baywatch» – und wurde durch die US-Kultserie zum Star. Doch vor 18 Jahren erkrankte Michael Newman an Parkinson. Am Sonntag ist er nun im Alter von 67 Jahren in Los Angeles gestorben.