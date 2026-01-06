DE
Er postet Clip auf Instagram
Hollywoodstar macht Pisten in Davos-Klosters unsicher

Das Bündner Skigebiet Davos-Klosters begrüsst einen weiteren prominenten Gast: Hollywoodstar Orlando Bloom.
