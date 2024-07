Der ehemalige Hollywood-Schauspieler Ken Thomas hat seine Filmkarriere an den Nagel gehängt und arbeitet heute als Busfahrer in Nürnberg (D). Er ist nicht die einzige Berühmtheit, die sich für einen Normalo-Job entschieden hat.

1/14 Ken Thomas (.) arbeitete einst mit Superstars wie Samuel L. Jackson und Sandra Bullock.

Ken Thomas (62) war einst ein erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, der in Blockbustern wie «Miss Undercover» und «G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra» mitspielte. Er stand mit Grössen wie Sandra Bullock (60), Channing Tatum (44) und Dennis Quaid (70) vor der Kamera. Doch der ganz grosse Durchbruch blieb aus.

Heute führt der US-Amerikaner ein ganz anderes Leben: Statt auf dem roten Teppich dreht er als Busfahrer seine Runden durch Nürnberg (D). «Ich liebe meinen Job», schwärmt Thomas im Podcast «Busfunk». Kein Tag sei wie der andere, immer wieder begegne er neuen Menschen. «Das ist der perfekte Job für mich.»

Thomas drehte mit Sandra Bullock und andern Superstars

Dabei hatte Thomas schon als Teenager davon geträumt, Schauspieler zu werden. Mit 39 ergatterte er seine erste Filmrolle in «Miss Undercover». Es folgten Auftritte in «Sin City», «Snowden» und sogar im «Tatort». Doch in Hollywood konnte er nie richtig Fuss fassen.

Privat fand Thomas sein Glück in Deutschland: Vor 14 Jahren lernte er seine Frau übers Internet kennen. Die Liebe war so gross, dass das Paar 2011 von Texas nach Nürnberg zog. Und auch wenn ihn «viele Frauen anflirten», wie Thomas augenzwinkernd sagt, gebe es für ihn nur eine. Mit seiner Frau an seiner Seite geniesst er nun sein neues Leben als Busfahrer – auch ohne Hollywood-Glamour.

Auch andere Superstars machen jetzt normale Jobs

Abgesehen von Thomas suchte noch so manch andere prominente Persönlichkeit den Weg nach dem Ruhm, den Weg in einen ganz normalen Job. So arbeitete Kevin Jonas (36) zum Beispiel vor seinem Comeback mit den Jonas Brothers als Bauarbeiter, «Buffy»-Star Sarah Michelle Gellar (47) ist Inhaberin einer Bäckerei-Zubehör-Firma und der ehemalige Rapper Vanilla Ice (56) baut renovierungsbedürftige Häuser um. Wer sonst noch den Umweg über das Leben als Star genommen hat, um schlussendlich einem ganz normalen Beruf nachzugehen, siehst du in der Bildergalerie.