Tänzerin Estefania Heidemanns (45) hat in ihrer Instagram-Story ein neues Foto von ihrem ältesten Sohn Maurice Cassian geteilt, der mittlerweile 19 Jahre alt ist. Das Bild zeigt den jungen Mann im weissen Hemd und dunkler Hose, lächelnd in die Kamera blickend.

Maurice stammt aus der Beziehung von Estefania Heidemanns mit dem Ex-Modern-Talking-Star Dieter Bohlen (70). Die beiden waren von 2001 bis 2006 liiert und bekamen 2005 ihren gemeinsamen Sohn. Zu seinem Vater soll Maurice Cassian seit Jahren keinen Kontakt mehr haben. Seinen Nachnamen änderte er in Persico Peña.

Er arbeitet in New York

Estefania Heidemanns ist seit 2013 mit dem erfolgreichen Fernsehproduzenten Markus Heidemanns verheiratet, mit dem sie bereits ihren zehnten Hochzeitstag feierte. Markus Heidemanns produziert seit 2008 die Talkshow «Markus Lanz» und gewann 2021 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Information». Genau dort absolvierte Maurice Cassian ein Praktikum, wie auf seinem Linkedin-Profil zu sehen ist. Seit September 2023 arbeitet der 19-Jährige in New York für das Magazin «Revista Gente».

Mit Markus Heidemanns bekam Estefania noch zwei weitere Kinder: Sohn Moe kam 2013 zur Welt – kurz nach der Hochzeit des Paars. Tochter Milla folgte zwei Jahre später.

Auf Instagram gewährt die 45-jährige Heidemanns ihren über 25'000 Followern regelmässig Einblicke in ihr Leben, doch Familienfotos wurden mit der Zeit immer seltener. Umso überraschender war nun der Schnappschuss von Maurice Cassian, der zeigt, wie erwachsen der Bohlen-Sohn geworden ist.