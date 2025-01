Die Schauspielerin Jessica Alba wurde mit 15 Jahren während Dreharbeiten in Australien entführt. Der Fall aus dem Jahr 1996 bleibt bis heute ungelöst, wobei Alba nach 14 Stunden gefunden wurde.

Entführung am Filmset

1/7 Jessica Alba erlebte in ihrer Jugend ein traumatisches Erlebnis. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Livia Fietz Redaktorin People

Vermutlich will Jessica Alba (43) diese Erfahrung nur vergessen und hinter sich lassen, hat sie doch nie öffentlich darüber geredet. Doch seit der Verkündigung ihrer Trennung von ihrem Ehemann Cash Warren (46) holten sie nicht nur die 17 Jahre Ehe ein, sondern auch ein Ereignis, das sich ereignete, als sie 15 Jahre alt war.

Die damals noch relativ unbekannte Schauspielerin wurde 1996 mehreren Polizeiberichten zufolge am Set der Fernsehserie «Flipper» in Australien während 14 Stunden entführt. Die Umstände sind bis heute nicht vollständig geklärt: Die Ermittlungen wurden nach einigen Monaten beiseitegelegt.

Zur Entführung gibt es weder Augenzeugen noch Beweise oder Erklärungen

Spurlos soll Alba eines Tages vom Set verschwunden sein. Stundenlang suchten die Filmcrew und ihre Familie und Freunde vergeblich nach ihr. Der Schock muss tief gesessen haben, als man sie 14 Stunden später geknebelt und gefesselt im Kofferraum eines Autos vorfand, weit entfernt vom Filmset.

Alba soll vor der Entführung beunruhigende und merkwürdige Anrufe von unbekannten Personen erhalten haben. Verdächtige, ein Motiv oder Antworten wurden jedoch nie gefunden – niemand weiss, was wirklich geschah. Es fehlten Beweise und Augenzeugen. Auch die 43-Jährige hat nie öffentlich über das Geschehnis gesprochen.

Trotz des traumatischen Erlebnisses beendete Alba den Dreh für ihre Rolle als Maya Graham. In den nachfolgenden Jahren machte sie sich in verschiedenen Filmen einen Namen und stieg zu einer bekannten Persönlichkeit in Hollywood auf.