Rapstar Eminem ist Grosspapi geworden

Darum gehts Eminem ist erstmals Grossvater geworden durch Tochter Hailie Jade

Hailie Jade und Evan McClintock heirateten im Mai 2024

Das Paar lernte sich 2016 an der Universität kennen

Grosse Freude im Hause Mathers: Der Rap-Superstar Eminem (52) ist zum ersten Mal Grossvater geworden. Seine Tochter Hailie Jade Scott (29) und ihr Ehemann Evan McClintock (30) haben bereits am 14. März ihren ersten Sohn auf der Welt begrüssen dürfen. Der kleine Junge hört bald auf den Namen Elliot und trägt ausserdem den zweiten Vornamen Marshall – natürlich eine liebevolle Hommage an seinen berühmten Opa, der bürgerlich Marshall Bruce Mathers heisst.

Die frisch gebackene Mutter teilte die freudige Nachricht selbst auf ihrem offiziellen Instagram-Account. In ihrem Posting zeigte sie ihren Sohn in einen grauen Strickpullover gehüllt vor einem Namensschild, welches Elliots kompletten Namen und das Geburtsdatum verriet. «Fröhliches Fälligkeitsdatum/drei Wochen auf der Erde, kleiner E», schrieb Hailie Jade zu dem Bild und untermalte ihre Botschaft mit einem weissen Herz-Emoji.

Die Schwangerschaft hatte Eminem bereits im Oktober 2024 in seinem Musikvideo für den Song «Temporary» angekündigt. Damals zeigte er, wie seine Tochter Hailie ihm ein Detroit-Lions-Trikot mit der Aufschrift «Grossvater» überreichte und ihn zusätzlich mit einer Ultraschallaufnahme überraschte.

2016 lernte die Eminem-Tochter ihren heutigen Ehemann kennen

Hailie Jade Scott und Evan McClintock lernten sich 2016 an der Michigan State University kennen. Nach sechs Jahren Beziehung verlobte sich das Paar Anfang 2023. In einem Interview in Scotts «Just a Little Shady»-Podcast verriet McClintock, dass er während der Geburtstagsparty seiner Partnerin im Dezember 2022 Eminems Segen für seinen Heiratsantrag eingeholt hatte.

Mehr als ein Jahr nach der Verlobung gab der Promi-Spross im Mai 2024 in einem Post auf Instagram mit einem Hochzeitsfoto bekannt, dass die beiden geheiratet haben. «Ich bin diese Woche als Ehefrau aufgewacht. Wir hätten uns kein besseres, schöneres Wochenende wünschen können», schrieb sie im Kommentar. Hailie Jade stammt aus der Beziehung von Eminem und Kimberly Anne Scott (50).