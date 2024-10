Nach ihrer emotionalen Videobotschaft, in der sie ihren Sieg über den Krebs verkündete, nimmt Prinzessin Kate wieder royale Termine wahr und trifft eine junge Fotografin in Windsor.

Prinzessin Kate ist zurück in der Öffentlichkeit

Prinzessin Kate ist zurück in der Öffentlichkeit

Kurz zusammengefasst Prinzessin Kate zeigt sich erstmals ihrem Video auf Schloss Windsor

Fotografin Liz Roboyna bekommt von der Prinzessin eine dicke Umarmung

Es war eine emotionale Rückkehr in die Öffentlichkeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Anfang September 2024 meldete sich Prinzessin Kate mit einer emotionalen Videobotschaft. 1/6

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Lange mussten sich ihre Fans gedulden, nun hat sich Prinzessin Kate (42) nach langer Pause wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der erste öffentliche Auftritt seit ihrer emotionalen Videobotschaft, in der sie verkündete, den Krebs besiegt zu haben, fand in Windsor statt. Auf X und ihrem Instagram-Kanal teilt die Ehefrau von Prinz William (42) Fotos, die sie strahlend bei ihrem ersten offiziellen Termin zeigen.

Die Bilder zeigen sie mit der jungen Fotografin Liz Roboyna. In ihrem Tweet schreiben Catherine und William: «Es war uns ein Vergnügen, Liz heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast.» Der Post endet mit den Initialen W&C.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinzessin Kate warf das royale Protokoll über Bord

Liz und Catherine teilen ein ähnliches Schicksal, denn die junge Fotografin kämpft derzeit gegen einen seltenen und aggressiven Tumor. Bei ihrem Treffen tauschten sich die beiden Frauen über ihre jeweiligen Erkrankungen und deren Umgang damit aus. Für Prinzessin Kate war das Treffen so emotional, dass sie gleich das royale Protokoll über Bord warf und Liz Roboyna herzlich umarmte. Normalerweise begrüsst man eine hochrangige Royal nur mit einem galanten Händedruck. Später gab es noch ein weiteres Highlight für Liz Roboyna: Sie durfte auf dem Gelände von Windsor exklusive Fotos schiessen.

Für diesen besonderen Anlass wählte Kate einen bordeauxroten Anzug, kombiniert mit einem beigefarbenen Oberteil. Ihre perfekt gelockten dunklen Haare fielen ihr über den Rücken und sie wirkte gelöst, glücklich und entspannt. Das zweite veröffentlichte Foto wirkt formeller und zeigt Liz neben Catherine und weiteren Familienmitgliedern. Auch Prinz William ist auf diesem Bild zu sehen und posiert geduldig für ein Foto.

Diese bewegende Begegnung zeigt die menschliche Seite der britischen Royals und hebt hervor, wie Catherine ihre eigenen Erfahrungen nutzt, um anderen Mut zu machen.