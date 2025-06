Westernreiten ist die grosse Leidenschaft von Gina Schumacher. Nur zweieinhalb Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter zeigt sie sich wieder fit. Bei einem Turnier in Oklahoma City ist sie gleich mit vier Pferden am Start.

1/5 Für Gina Schumacher liegt das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde: Auch als frischgebackene Mutter ist die Westernreiterin aktiv. Foto: imago/Chai von der Laage

Darum gehts Gina Schumacher kehrt nach Babypause zum Reiten zurück

Gina Schumacher ist leidenschaftliche Westernreiterin und lebt in Texas

Das «NRHA USA Derby» dauert bis zum 22. Juni

Erst Ende März wurde Gina Schumacher (28) zum ersten Mal Mutter. Nun sitzt die begeisterte Reiterin wieder im Sattel – und startet sogar bei einem Turnier.

Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) meldete sich nach ihrer kurzen Babypause bei einem der wichtigsten Western-Turniere der Welt, dem «NRHA USA Derby» in Oklahoma City, zurück. Auf dem Instagram-Kanal der Schumacher-Ranch in Texas wird ihre Rückkehr mit den Worten gefeiert: «Erster Ausflug zurück in die Show-Arena für Gina Schumacher Bethke nach der Geburt ihrer wunderschönen Tochter - und es ist, als wäre sie niemals weg gewesen.» Dazu wurden eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die Schumacher mit Cowboyhose und blauem Hemd im Sattel zeigen.

Bereits kurz vor der Geburt betonte sie auf ihrem Instagram-Account, dass sie auch als Mama weiter reiten möchte: «Ich kann es kaum erwarten, wieder zu trainieren und zu zeigen, Billy & ich werden bereit sein, wieder in den Showpen in Vegas für die Qualifikation zu gehen.» Auch während der Schwangerschaft blieb sie ihrer Leidenschaft treu: So nahm sie noch im November 2024 an ihrer letzten Reining-Show teil – im fünften Schwangerschaftsmonat.

Wie «Bild» berichtet, startet Gina Schumacher nun gleich mit vier Pferden beim «NRHA USA Derby». Das Turnier für vier- bis siebenjährige Pferde gilt als das drittgrösste Reining-Event der Welt und dauert noch bis zum 22. Juni. Falls sich Schumacher in den Vorläufen qualifiziert, könnte sie am 20. Juli bei der wichtigsten Prüfung des Turniers, dem Non Pro Finale, dabei sein. 2024 belegte sie die Ränge eins, vier und sechs.

Ihre Tochter heisst Millie

Gina Schumacher ist seit September 2024 mit Iain Bethke verheiratet, den sie über ihre gemeinsame Leidenschaft für Pferde kennengelernt hat: Die 28-Jährige ist leidenschaftliche Westernreiterin, ihr Partner war früher Springreiter. Gemeinsam wohnt das Paar in den USA auf einer Pferderanch in Texas. Am 29. März 2025 wurden die beiden Eltern einer Tochter. Schumacher verkündete das Geburtsdatum und den Namen damals auf Instagram: «Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben», schrieb sie zu einem Schwarz-Weiss-Foto mit dem Händchen der kleinen Millie.

Das Paar hält sein Privatleben ansonsten überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. So gab es bisher auch keine gemeinsamen Auftritte. Am Pfingstmontag überraschte Gina Schumacher aber mit einer öffentlichen Liebeserklärung an ihren Mann. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto, das das Paar bei Sonnenuntergang am Meer zeigt. Dazu schrieb sie auf Englisch: «Für immer und ewig, Amen. Du bist es und wirst es immer sein.»