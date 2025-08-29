Der ehemalige Hollywood-Star Mickey Rourke wurde in Beverly Hills gesichtet – der Schauspielstar öffnete einem Essenslieferanten die Tür und zeigte sich mit grauem, schütterem Haar. Ein deutlicher Kontrast zu seinen früheren öffentlichen Auftritten mit Perücke.

72-jähriger Schauspieler nahm kurzzeitig an britischer Version von Big Brother teil

Die einst wilde Karriere des Hollywood-Stars Mickey Rourke scheint etwas verblasst zu sein. Der 72-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie «9 1⁄2 Wochen» und «The Wrestler», wurde kürzlich in Beverly Hills gesichtet, wo er in einer noblen Gegend wohnt.

Dort öffnete Rourke einem Fast-Food-Lieferanten die Tür seines Hauses. Er präsentierte sich mit grauem, schütterem Haar. Bei früheren öffentlichen Auftritten in den letzten Jahren trug Rourke stets eine Perücke.

Seine Karriere hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Höhen und Tiefen erlebt. Wie viele Stars der 1980er Jahre kämpfte er mit Drogen- und Alkoholproblemen. Zudem veränderten mehrere missglückte Schönheitsoperationen sein Aussehen erheblich.

«Meine Karriere ist im Eimer»

Im April dieses Jahres machte Rourke Schlagzeilen mit seiner Teilnahme an der britischen Version von «Big Brother». Dort äusserte er sich offen über seinen Karrierestand: «Meine Karriere ist im Eimer», so der Schauspieler. Sein Aufenthalt im Reality-TV-Format war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Tagen wurde er wegen «inakzeptablen» Verhaltens gegenüber seinen Mitbewohnern aus dem Haus geworfen.

Trotz seines veränderten Äusseren erinnern die zahlreichen Tattoos auf Rourkes Brust noch an seine wilden Zeiten. Auf seiner linken Brust trägt er eine Eule mit Krone, während auf der rechten Seite ein grosses Tribal-Tiger-Tattoo prangt, das sich bis über die Rippen erstreckt.