In ihrer Sendung «The Kelly Clarkson Show» erfährt Clarkson, dass ein Hai nach ihr benannt wurde. Das Tier namens Kelly Sharkson wurde bei einer Forschungsexpedition markiert. Clarkson ist nicht der einzige Promi, der tierische Namen inspiriert hat.

Darum gehts Kelly Clarkson erfährt, ein Hai wurde nach ihr benannt

Der Hai namens Kelly Sharkson entstand bei einer Forschungsexpedition 2025

Kinderbuch «Finn & Friends» unterstützt Meeresschutzorganisationen mit Verkaufserlösen

Kelly Clarkson (43) hat eine Namensvetterin unter Wasser – in Form eines Hais. Das erfuhr die Sängerin, während sie ihre Talk-Sendung aufzeichnete. Das Ehepaar Andrea und Darrell Clulow, das zu Gast in der «The Kelly Clarkson Show» war, brachte die Neuigkeiten mit. Per Videocall sprachen sie über ihr leidenschaftliches Engagement für den Schutz von Haien.

Das Paar ist auf einer Mission: Sie wollen Kindern zeigen, wie wertvoll Haie sind. Mit ihrem Kinderbuch «Finn & Friends» möchten sie Empathie für Meerestiere fördern. Der Gewinn des Buches unterstützt verschiedene Organisationen, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzen. Als Andrea Clulow von ihrem Projekt berichtet, macht sie Clarkson ein Geständnis: «Letzten Sommer hatten wir die Gelegenheit, an einer Forschungsexpedition teilzunehmen. Den ersten Hai, den wir markieren durften, haben wir adoptiert. Er heisst Kelly Sharkson.»

Sie ist nicht die Erste, nach der ein Tier benannt wird

Kelly Clarkson, die offenbar nichts davon wusste, ruft begeistert «Ja!». Sie kann sich vor Freude kaum zurückhalten und ist sichtlich berührt von der Geste. Sie reiht sich damit ein in eine lange Liste von Persönlichkeiten, nach denen Tiere benannt wurden. Während Kelly Clarkson ihren Namen nur mit einem einzelnen Hai teilt, sind andere Promis für die Namen ganzer Spezies verantwortlich.

1 Taylor Swift

Im April 2022 berichtete die New York Post über einen Tausendfüssler, der in den Appalachen gefunden wurde und nach der Grammy-Gewinnerin Taylor Swift (36) benannt wurde: Nannaria swiftae. «Ihre Musik hat mir geholfen, die Höhen und Tiefen meines Studiums zu überstehen, daher will ich mich mit der Benennung einer neuen Tausendfüsslerart nach ihr bedanken», erklärte der Entomologe Derek Hennen von der Virginia Tech University.

2 Beyoncé

2012 wurde eine zuvor unbenannte Pferdefliegenart von Forschern der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Australien auf den Namen Scaptia (Plinthina) beyonceae getauft. Die Forscher entschieden sich dafür, das Insekt nach der berühmten Sängerin Beyoncé (44) zu benennen, da die Fliege die «Diva unter den Fliegen» sei.

3 Jennifer Lopez

Laut «Entomology Today» benannte ein Forschungsteam, das 2014 in Puerto Rico eine neue Art von Wassermilben entdeckte, den Fund Litarachna lopezae, weil Jennifer Lopez' (56) «Songs und Videos das Team während der Forschungsarbeit in bester Stimmung hielten.»

4 Brad Pitt

Ein Team von Wissenschaftlern ehrte Brad Pitt (62) im Jahr 2016, indem es eine neue, in Südafrika entdeckte Wespenart nach dem Schauspieler benannte. Die Wespenart erhielt den Namen Conobregma bradpitti.

5 König Charles III.

2012 wurde eine neue Frosch-Art zu Ehren von König Charles III. (77) benannt: Hyloscirtus princecharlesi. Diese Frosch-Art wurde zu Ehren der Bemühungen des damaligen Prinzen von Wales um den Erhalt der tropischen Wälder, in denen die Froschart beheimatet ist, nach ihm benannt.