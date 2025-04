Nach dem Einsturz des Daches eines Nachtclubs in Santo Domingo mit mindestens 66 Toten hat Rapperin Cardi B eine bewegende Botschaft verfasst. Die Künstlerin mit dominikanischen Wurzeln zeigt sich erschüttert über die Tragödie.

1/5 Cardi B trauert um Opfer des Disco-Unglücks in Santo Domingo. Die Rapperin mit dominikanischen Wurzeln zeigt sich erschüttert über die Tragödie in der Karibik. Foto: keystone-sda.ch

Rapperin mit dominikanischen Wurzeln äussert tiefe Betroffenheit auf Instagram

Mindestens 98 Tote und über 160 Verletzte bei tragischem Unglück

Rapperin Cardi B (32) hat nach dem tragischen Einsturz des Daches des Jet Set Nachtclubs in Santo Domingo ihre tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht. Bei dem Unglück in der Dominikanischen Republik am Dienstag (8. April) kamen mindestens 98 Menschen ums Leben, mehr als 160 wurden verletzt.

Die Musikerin, deren Vater aus der Dominikanischen Republik stammt, verfasste eine emotionale Nachricht für ihre Instagram-Community. «Ich bin buchstäblichen in Tränen aufgelöst, wenn ich durch meine Timeline scrolle und sehe, wie meine dominikanischen Landsleute gerettet werden - einige lebend und einige tot», schrieb sie lauf ihrem offiziellen Instagramaccount.

«Ein schwerer Moment für alle Dominikaner»

In ihrer Botschaft beschrieb Cardi B ihre tiefe Betroffenheit: «Es bricht mir das Herz, Familien zu sehen, die verzweifelt und unter Schmerzen nach ihren Liebsten suchen. Ich fühle, dass alle Dominikaner weltweit in diesem Moment gemeinsam beten – für die Überlebenden und für diejenigen, die gegangen sind, damit sie in Gottes Herrlichkeit ruhen.»

Die Künstlerin sprach auch jenen Trost zu, die Angehörige verloren haben: «Für die Menschen, die ein Familienmitglied oder einen Freund verloren haben – bewahrt keine schlechten Erinnerungen. Sie haben diese Erde singend und tanzend verlassen, höchstwahrscheinlich glücklich und vergnügt, und so wird der Herr sie empfangen.»

Die Rapperin gedachte auch besonders dem Merengue-Sänger Rubby Pérez (1956–2025), der laut Berichten etwa eine Stunde nach Beginn seines Mitternachtsauftritts ums Leben kam, als das Dach einstürzte. «Es ist so herzzerreissend, einen unserer ikonischen Künstler auf so tragische Weise gehen zu sehen», schrieb sie. «Ich bin froh, dass unsere letzte Erinnerung an ihn war, wie er seine wunderschöne Stimme mit uns teilte. Er sang ein letztes Mal.»

Wachsende Opferzahlen

Nach Informationen von «Billboard» werden die Behörden in Santo Domingo von zahlreichen Angehörigen kontaktiert, die nach ihren vermissten Lieben suchen. Offiziell wird geraten, sich an das örtliche Zentrum für Notfalloperationen zu wenden.

Die genauen Umstände, die zu dem Einsturz führten, sind derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Musikwelt trauert nicht nur um Rubby Pérez, sondern auch um alle anderen Opfer dieser schrecklichen Tragödie, die sich während eines eigentlich freudigen Anlasses ereignete.

Cardi B ist nicht die einzige prominente Stimme, die sich zu dem Unglück geäussert hat. In den sozialen Medien haben zahlreiche Künstler, insbesondere aus der lateinamerikanischen Musikszene, ihr Beileid ausgedrückt und zu Spenden für die Betroffenen aufgerufen.