DE
FR
Abonnieren

«Diese Show ist nicht wichtig»
Jimmy Kimmel feiert sein Comeback

Die «Jimmy Kimmel Live!»-Show ist nach einwöchiger Pause zurück. Der Comedian wurde von den Zuschauern mit einer stehenden Ovation empfangen.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen