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Tiktokerin nervt sich über teure Mini-Tontöpfe
«Die kosten $25!»
Tiktokerin nervt sich über teure Mini-Tontöpfe
Der neueste Trend, der TikTok erobert, ist ungewöhnlich. In viralen Videos ist zu sehen, wie Nutzer Miniatur-Tontöpfe wie einen knusprigen Snack essen.
Publiziert: 19:28 Uhr
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