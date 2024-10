Christina und Luca Hänni sind grosse Fans der Reality-Doku «Kaulitz&Kaulitz». Foto: imago/Revierfoto 1/5

Kurz zusammengefasst Luca Hänni wundert sich über Bill Kaulitz und Marc Eggers

Christina und Luca Hänni sind grosse Fans von «Kaulitz&Kaulitz»

Kaulitz und Eggers wurden 2023 und 2024 am Oktoberfest gesehen

Luca Hänni arbeitete 2017 mit Eggers bei «Dance, Dance, Dance»

Eggers hat Kritik für seine Beziehung mit Kaulitz erhalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Luca Hänni (30) verspürt in seiner neusten Podcast-Folge von «Don't worry, be Hänni» Lust auf Gossip, also auf Klatsch und Tratsch. «Dass das ausgerechnet von dir kommt» wundert sich Ehefrau Christina Hänni (34), sei ihr Gatte doch ansonsten überhaupt nicht der Typ für das. Doch eine Frage beschäftigt den Sänger offenbar so, dass er nun eine Ausnahme machen muss: «Was ist da jetzt eigentlich los mit dem Bill Kaulitz und dem Marc Eggers?»

Ihre Beziehung sei offiziell bestätigt worden, meint Christina Hänni und enttarnt sich und ihren Ehemann sogleich als grosse Fans der Netflix Reality-Doku «Kaulitz & Kaulitz» über die berühmten Zwillinge. Doch beim Schauen der «super Doku» hätten sie auch kurz mal «Hä?» gedacht. Dies, als das Kamera-Team Bill Kaulitz und Marc Eggers 2023 ans Münchner Oktoberfest begleitet hatte. «Wir können nicht glauben, dass das Ganze echt ist. Warum ausgerechnet auf dem Oktoberfest, wo so viele Kameras und Leute dabei sind?» Ihre Theorie lautete daher: alles nur für die Doku.

Marc Eggers sei ein «Frauenheld» gewesen

Umso mehr verwirrte sie die Tatsache, dass die beiden nun offiziell ein Paar sind. Da Kaulitz und Eggers auch 2024 gemeinsam am Oktoberfest turtelten und auch noch Staffel zwei von «Kaulitz & Kaulitz» in Arbeit ist, traut Luca Hänni «dem Braten noch nicht», wie er ausführt.

Verstärkend kommt hinzu, dass Luca Hänni bei der gemeinsamen Arbeit mit Eggers 2017 bei «Dance, Dance, Dance» einen völlig anderen Eindruck des Youtubers und Ballermannsängers hatte. «Ich weiss nicht, ob er damals schon auf Männer stand, aber er war da mehr der Frauenheld. Und als ich das mit Kaulitz gelesen hab, dachte ich nur so ‹Maaaarc›», erklärt Hänni verschmitzt. «Es kam für mich aus dem Nichts, aber es sei ihnen natürlich gegönnt», so der einstige ESC-Kandidat weiter.

Den Beobachtungen ihres Mannes kann Christina Hänni nur beipflichten. Sie selbst habe vor Jahren mit Eggers für seinen Youtube-Kanal gedreht und dort hatte sie auch den Eindruck «der lässt nichts anbrennen an der weiblichen Front».

«Warum ist das so?»

Für sein Techtelmechtel mit dem Sänger von Tokio Hotel musste Marc Eggers so einiges einstecken. «Das finde ich wiederum nicht cool. Leben und Leben lassen. Warum darf jemand, der sein Leben lang auf Frauen stand, nicht jetzt auf einmal sagen, ich stehe jetzt auf Männer oder ich stehe auf Männer und auf Frauen? Das kann passieren, es ist ja nicht verboten. Also ich verstehe nicht, warum Leute sagen, du musst dich jetzt für eins entscheiden und du darfst dich nie umentscheiden. Warum ist das so?», fragt sich die deutsche Tänzerin. Eine klare Antwort darauf bleibt Luca Hänni ihr schuldig.