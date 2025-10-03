Barack Obama räumt mit Ehe-Gerüchten auf

Zuletzt machten Spekulationen um eine mögliche Ehekrise bei den Obamas die Runde. Jetzt hat der Ex-US-Präsident selbst ein Zeichen gesetzt – und seiner Frau Michelle eine herzige Botschaft zum Hochzeitstag geschickt.

1/2 Dieses Bild mit seiner Frau postet Barack Obama zum Hochzeitstag. Foto: X/BarackObama

Darum gehts Barack Obama beendet Gerüchte über Eheprobleme mit Michelle

Obama teilt Foto und liebevolle Worte zum 33. Hochzeitstag

Fynn Müller People-Redaktor

Seit Wochen brodelte die Gerüchteküche: Haben Barack (64) und Michelle Obama (61) Eheprobleme? Der ehemalige US-Präsident verriet im April, dass es nach Ende seiner Amtzeit ein «tiefes Defizit» in der Ehe mit seiner Frau gab. «Ich versuche, mich aus diesem Loch zu graben, indem wir gelegentlich Spass haben und gemeinsam Dinge unternehmen», erklärte der 63-Jährige laut dem Magazin «The Daily Beast».

Jetzt aber setzt der ehemalige US-Präsident den Spekulationen ein Ende. Auf der Plattform X teilte Barack Obama ein Foto, das ihn eng umschlungen mit Michelle zeigt. Dazu schreibt er: «Die beste Entscheidung meines Lebens war, dich zu heiraten, Michelle. Seit 33 Jahren bewundere ich deine Stärke, deine Anmut, deine Entschlossenheit – und dass du dabei immer so gut aussiehst. Alles Gute zum Hochzeitstag!»

Eine klare Ansage: Von Krise keine Spur. Stattdessen zelebrieren die Obamas ihre Liebe öffentlich – und zeigen, dass sie auch nach drei Jahrzehnten Ehe noch Seite an Seite durchs Leben gehen. Barack Obama ist seit 1992 mit Michelle verheiratet, das Paar hat mit Malia (26) und Sasha Obama (23) zwei erwachsene Töchter.