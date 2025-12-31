Moritz Bleibtreu erklärt die richtige Raclette-Technik

Er ist zwar kein Schweizer, aber trotzdem scheint Moritz Bleibtreu zu wissen, wie man Raclette traditionsgemäss richtig isst. Das erklärte er im Dezember seinen Kolleginnen Barbara Schöneberger und Annette Frier, die ihr Fehlverhalten in der Vergangenheit gestehen.

Wie in vielen Schweizer Haushalten und im deutschsprachigen Raum gibt es auch bei Schauspieler Moritz Bleibtreu (54) am heutigen Silvesterabend entweder Fondue oder Raclette. Das verriet der «Lola rennt»-Darsteller in der «NDR Talk Show» mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51).

Bleibtreu ist selbst leidenschaftlicher Hobbykoch, liest gerne alte Kochbücher und lässt sich von den Rezepten inspirieren. Beim Thema Raclette wird er dann kurzzeitig zum Lehrer. Hierzulande ist es bekannt, wie man das Schweizer Traditionsgericht Raclette richtig isst. Im grossen Kanton hingegen improvisiert man gerne und funktioniert das Raclette-Pfännchen kurzerhand zur Gratinform um.

«Wusstet ihr, dass die Leute fast alle Raclette falsch essen?», fragt Bleibtreu in die illustre Talkshow Runde. «Also, man nimmt doch diese Pfanne. Dann tut man doch da alles rein, packst du den Käse darauf und packst es so rein – ist falsch!» Da hat der Schauspieler recht und würde wohl von etlichen Schweizern für sein kulinarisches Wissen bejubelt werden. Direkt im Anschluss erklärt er dann auch, wie man Raclette richtig isst: «Man nimmt eigentlich das, wo du den Käse darüber haben willst, einzeln, brät das entweder an, nimmt in diese Schälchen nur den Käse und dann macht man den so da drüber.»

Völlig verblüfft fragt seine Schauspiel-Kollegin Annette Frier (51): «In die Schälchen kommt nur der Käse? Alles falsch gemacht. Jahrzehnte lang!» Bei dieser Aussage muss Barbara Schöneberger lachen und bemerkt, dass Frier «auf den letzten Metern» immerhin noch die Wahrheit erfahren habe. «Aber es schmeckt ja auch so. Solange Käse darüber ist, schmeckt immer alles gut», so Schöneberger zum Abschluss.

Moritz Bleibtreu ist derzeit übrigens in der Serie «Miss Sophie – Same Procedure as Every Year» zu sehen, die auf Amazon Prime läuft. Die Serie wirft einen Blick auf die Geschehnisse vor dem berühmten «Dinner for one», das in deutschsprachigen Haushalten am Silvesterabend zum Pflichtprogramm im Fernsehen gehört. Bleibtreu mimt darin den bekannten Mister Pommeroy, einen der guten Freunde von Miss Sophie.