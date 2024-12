Starkoch Andreas Caminada lädt in einer neuen Koch-Show Prominente zu einer kulinarischen Weltreise ein. «Dinner Club» verspricht authentische Einblicke in fremde Kulturen und unerwartete Abenteuer.

1/13 Spitzenkoch Andreas Caminada geht mit Prominenten wie Schauspielerin Franka Potente (Bild) auf kulinarische Weltreise. Foto: PD

Auf einen Blick Andreas Caminada lädt Prominente zu kulinarischer Weltreise in Amazon-Show ein

Spitzenkoch entdeckt mit Stars Geschmacksprofile verschiedener Länder und Kulturen

Show mit sechs deutschen Stars startet am 3. Januar 2025 auf Amazon Prime

Patricia Broder Redaktorin People

Der Schweizer Dreisternekoch Andreas Caminada (47) macht in seiner neuen Amazon-Show «Dinner Club» etwas Besonderes: Er lädt Prominente zu einer kulinarischen Weltreise ein. Gemeinsam mit deutschen Filmstars wie Franka Potente (50), Moritz Bleibtreu (53), Karoline Herfurth (40) und anderen bekannten Persönlichkeiten begibt sich der Spitzenkoch auf die Suche nach den Geschmacksprofilen verschiedener Länder wie Mexiko, Zypern, Schottland oder Montenegro. In jeder Folge macht sich Caminada mit einem der teilnehmenden Stars auf die Suche nach klassischen Gerichten, aussergewöhnlichen Zutaten und einzigartigen kulinarischen Erlebnissen.

«Ich wollte immer schon eine Reisesendung machen», sagt Caminada zu Blick. «Aber es musste eine authentische Sendung sein. Eine, die keinem Script folgt und bei der sich die Teilnehmenden nicht beim Kochen messen müssen.» Bei seinem Format, das im Januar auf Amazon Prime Premiere feiert, gehe es darum, neue Kulturen und Menschen zu entdecken und mit spannenden Persönlichkeiten unterwegs zu sein. «Essen, Reisen, neue Leute kennenlernen – das sind meine Leidenschaften», sagt Caminada, der sich im Fernsehen sonst eher rarmacht. «Bei dieser Sendung kann ich der Gastgeber sein, der ich sonst auch bin, das gefällt mir.»

Mit Franka Potente in Mexiko

Die Dreharbeiten fanden von Februar bis April 2024 statt und forderten den Bündner auf diversen Ebenen. Neben seiner Aufgabe als Gastgeber und kulinarischer Mentor musste sich der Gastronom an den langen Drehtagen auch immer wieder unvorhergesehenen Ereignissen stellen. «Als ich mit Franka Potente in Mexiko unterwegs war, kamen wir an eine Wasserfallbucht mit eiskaltem Wasser. Franka ist einfach reingesprungen. Ich sprang hinterher. Das war schon sehr kalt. Aber es hat Spass gemacht», sagt Caminada und lacht.

Auf seinen kulinarischen Reisen lernte der Starkoch seine prominenten Mitreisenden auch auf einer sehr persönlichen Ebene kennen. «Man erfährt viel über einen Menschen, wenn man mit ihm vier Tage lang in einem fremden Land unterwegs ist und abenteuerliche Dinge erlebt.» Mit dem deutschen Filmstar Moritz Bleibtreu reiste Caminada quer durch Montenegro. «Wir gingen Miesmuscheln tauchen, assen traditionelles Essen bei einer lokalen Familie und redeten dabei über ganz andere Dinge, als man das in einem normalen Interview tun würde – es war toll.»

«Da sind neue Freundschaften entstanden»

Nach jeder Reise trafen sich Andreas Caminada und seine prominenten Gäste zu Hause zum Dinner wieder. Dieses wurde im Stil des jeweiligen Reiseziels für alle zubereitet. «Das gemeinsame Reisen und anschliessende Zusammenkommen hat uns alle sehr verbunden», erklärt Caminada. «Da sind neue Freundschaften entstanden. Seither sind wir in Kontakt.»

Führt die neue Rolle als TV-Host dazu, dass Andreas Caminada seltener in seinem vielfach ausgezeichneten Restaurant Schloss Schauenstein anzutreffen sein wird? «Nein. Meine Priorität ist und bleiben das Schloss und Fürstenau», stellt Caminada abschliessend klar. «Aber ich freue mich auch, wenn ich meine Erfahrungen und mein Wissen mit anderen teilen kann. Und wenn ich dabei fremde Kulturen und Gerichte entdecken darf, umso besser.»

Die Show «Dinner Club» ist ab 3. Januar 2025 beim Streamingdienst Amazon Prime Video abrufbar.