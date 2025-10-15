DE
Apple Martin posiert mit riesiger Schlange um den Hals
0:22
Für britisches Modelabel:Apple Martin posiert mit riesiger Schlange um den Hals

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Wessen Tochter kuschelt hier mit einer Schlange?

Ein blondes Model posiert in der Natur, mit dabei hat sie nicht nur eine Schlange, sondern auch Pfeil und Bogen. Bei der 21-Jährigen handelt es sich um die Tochter zweier weltberühmter Stars.
Publiziert: 17:03 Uhr
|
Aktualisiert: 17:29 Uhr
Die Inspiration für dieses Bild stammt zweifelsohne aus der Bibel. Dafür sprechen nicht nur die Schlange und die Natur, ...
Foto: Ryan McGinley für Self-Portrait

  • Nepo-Baby modelt für britisches Label
  • Tochter und Mutter sehen sich sehr ähnlich
  • Erstes Solo-Model-Projekt der 21-Jährigen
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Mit gewelltem blonden Haar, grossen Augen und Schmollmund posiert eine junge Frau barfuss im Grünen, in der Hand Pfeil und Bogen. Beim Model des britischen Labels Self-Portrait handelt es sich aber nicht um irgendjemanden, sondern um ein echtes Nepo-Baby: Apple Martin (21). Sie ist die Tochter von Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Frontman Chris Martin (48). Die Ähnlichkeit der 21-Jährigen mit ihrer Mutter ist kaum zu übersehen.

Die Werbekampagne spielt geschickt mit dem ungewöhnlichen Vornamen des Models. Zu ihrem Namen passend posiert Apple nicht nur in einer Apfelplantage, sondern sitzt auch gemütlich in einem Apfelbaum oder zeigt sich – wie Wilhelm Tells Sohn – mit einem pfeildurchbohrten Apfel auf dem Kopf.

Fast schon biblisch geht es in einer anderen Szene zu. In einem romantischen langen weissen Seidenkleid begibt sich Apple Martin in den Wald, hockt mit angewinkelten Beinen auf einem liegenden Baumstamm und blickt verträumt in die Kamera. Auf einem zweiten Bild in derselben Szenerie trägt sie gar eine Schlange um den Hals – Eva lässt grüssen. 

Humor liegt in der Familie

Apple Martin beweist in ihrem ersten Solo-Model-Projekt – sie war zuvor erst einmal gemeinsam mit Mama Gwyneth für Gap Studio zu sehen – auch Humor. So sind die Bilder allesamt mit Stickern versehen, die sonst auf Früchten wie Bananen, Birnen oder eben Äpfeln kleben. Darauf sind nicht nur Äpfel oder der Name des Labels zu sehen, sondern manchmal auch ihr eigener.

Was den Humor und das geschickte Marketing betrifft, kommt Apple ganz nach ihrer Mutter Gwyneth Paltrow. Diese landete mit einer Kerze unter dem Namen «This Smells Like My Vagina» («Das riecht wie meine Vagina») einen echten Verkaufsschlager. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

