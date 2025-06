Halbnackt am Herd

1/5 Sorgt für Begeisterung bei ihren Fans: Hollywoodstar Gwyneth Paltrow. Foto: Instagram

Darum gehts Gwyneth Paltrow teilt Video von «Boyfriend»-Frühstück-Zubereitung in Shorts

Fans sind begeistert vom freizügigen Auftritt am Herd

52-jähriger Hollywoodstar gibt regelmässig Lifestyle-Tipps auf Social Media Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Gwyneth Paltrow (52), Hollywoodstar und Gründerin der Marke Goop, gibt ihren Followern auf Social Media regelmässig Tipps zu Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung. Das neuste Video, das Paltrow mit ihren Anhängern auf Instagram teilt, sorgt bei ihren Fans für Begeisterungsstürme. Der Grund dafür: Der Clip zeigt die Schauspielerin, wie sie ein «Boyfriend»-Frühstück zubereitet – und zwar nur mit Shorts bekleidet.

«Ich wünschte, du würdest dich umdrehen»

Es ist vor allem die kurze Anfangssequenz des Kochvideos, die die Fans ausflippen lässt. Sie zeigt Paltrow kurz oben unbekleidet am Herd, bevor sie ein passendes Trägertop zu ihren weissen Shorts anzieht. Der freizügige Auftritt der 52-Jährigen wird von ihren Followern im Netz gefeiert: «Kann ich dein Boyfriend sein?», witzelt etwa Schauspielkollegin Jennifer Garner (53). «Ich wünschte, du würdest dich umdrehen», kommentiert ein anderer. «Nimm das, Markle», erklärt ein weiterer frech und nimmt damit Bezug auf die Kochsendung von Herzogin Meghan (43), die von manchen Zuschauerinnen als «langweilig und beschönigend» taxiert wurde.

Dass Gwyneth Paltrow sich auf Instagram mehrheitlich als Lifestyle-Influencerin präsentiert, hat System. Als Geschäftsführerin ihrer florierenden Wellnessmarke Goop hat sie sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Das Unternehmen sorgte unter anderem mit Kuriositäten wie einer Kerze mit dem Namen «This Smells Like My Vagina» (zu Deutsch: «Das riecht wie meine Vagina») oder einem Vampir-abweisenden Spray und einem 10'000-Dollar-Vibrator aus 24 Karat Gold für Aufsehen.