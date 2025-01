Mick Schumacher teilt Erinnerung an Papa Michael

1/5 Mick Schumacher gratuliert seinem Papa Michael öffentlich zum Geburtstag. Foto: Getty Images

Rührende Geste von Mick Schumacher (24): Der Rennfahrer gratuliert seinem Vater Michael (56) am späten Freitagabend öffentlich zum Geburtstag. Er teilt ein Foto von seinen Eltern aus alten Tagen.

Michael und Corinna Schumacher (55) sitzen in Cowboy-Outfits, lächelnd auf einem Zaun. Der Ex-Formel-1-Fahrer hält seine Frau liebevoll im Arm. Zum Erinnerungsfoto schreibt Mick Schumacher: «Dankbar für die bedingungslose Liebe meiner Eltern. Und dafür, meinen Vater, meinen Helden, an seinem besonderen Tag zu feiern.»

Die Zeilen unterstreichen die enge Bindung der Familie. Eine Familie, die trotz der schwierigen Umstände stets zueinanderhält. Seit Michael Schumachers tragischem Ski-Unfall in Méribel (F) hüllt sich die Familie in Schweigen bezüglich seines Gesundheitszustands. Am 29. Dezember jährte sich das Unglück zum elften Mal.

Mick Schumacher über Verhältnis zu seinem Papa

Im Buch «Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane» erzählt Mick Schumacher Autor Matt Whyman, wie eng das Verhältnis zu seinem Vater vor dem Unfall war. «Mein Vater hat mir immer erlaubt, alles ausprobieren zu dürfen, was ich wollte, und ich wollte immer nur Rennen fahren, weil es mir am meisten Spass machte», zitierte ihn Whyman.

Doch der schwere Sturz seines Vaters änderte alles. «Im Jahr nach dem Unfall begann ich in der Formelklasse zu fahren, und von da an musste ich alles alleine machen.»