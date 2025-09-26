Intimer Eingriff bei Frédéric von Anhalt vor Wiesn-Besuch

Prinz Frédéric von Anhalt lässt sich Botox in sein bestes Stück spritzen. Sein Ziel: Für das Oktoberfest in München «voll im Saft» zu stehen.

1/4 Frédéric von Anhalt unterzieht sich einem skurrilen Beauty-Eingriff vor dem Oktoberfest. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz Frédéric von Anhalt lässt sich Botox für Oktoberfest-Besuch spritzen

Botox-Behandlung soll zu stärkeren Erektionen und vergrössertem Glied führen

Anfang des Jahres kämpfte der 82-jährige Prinz noch ums Überleben

Fynn Müller People-Redaktor

Andere kaufen sich Dirndl, Tracht und Lederhosen. Bei Prinz Frédéric von Anhalt (82) sieht die Vorbereitung auf das Oktoberfest etwas anders aus. Wie Frédéric der Münchner «Abendzeitung» verrät, unterzog er sich vor seinem Wiesn-Besuch einem skurrilen Schönheitseingriff.

«Ich lasse mir gerade Botox in mein bestes Stück spritzen, damit ich für den Oktoberfest-Besuch voll im Saft stehe», so der Prinz. Die Behandlung sei von Ärztin Ursula Mirastschijski durchgeführt worden. Sie erläutert gegenüber der Zeitung den Zweck dieses Eingriffs: «Wenn die Performance im Alter nachlässt, dann kann ich mit dieser neuen Möglichkeit den Männern aus der Patsche helfen.»

Mirastschijski erklärt, dass Botox die Gefässe erweitert und somit den Blutfluss verbessert. Dies soll zu stärkeren Erektionen führen und das Glied «länger und dicker» machen. Frédéric zeigt sich nach dem Eingriff überglücklich: «Endlich kann ich dann auf das Oktoberfest gehen. Wie heisst es so schön in München? A bisserl was geht immer!»

Anfang Jahr kämpfte er um sein Leben

Die Botox-Behandlung kommt überraschend, da Frédéric von Anhalt Anfang des Jahres noch um sein Leben kämpfte (Blick berichtete). Der einstige Ehemann von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (1917–2016) lag mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation einer Kölner Klinik. Die Ärzte stellten damals keine hoffnungsvolle Prognose.

Beim Besuch eines «Bild»-Reporters im Spital sei der Prinz extrem geschwächt gewesen. Sein Pfleger soll ihm eine Überlebenschance von gerade einmal 50 Prozent zugesprochen haben. Jetzt scheint es ihm wieder deutlich besserzugehen.

