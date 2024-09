Nachdem sich Stefan Raab in einem Video schwer übergewichtig beim Boxtraining zeigt, äussert sich seine Kontrahentin Regina Halmich – die ehemalige Boxweltmeisterin glaubt dem Entertainer kein Wort und bereitet sich akribisch auf den Kampf am 14. September vor.

1/6 Regina Halmich trainiert viermal pro Woche für den Boxkampf am 14. September.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Stefan Raab (57) zeigt sich in einem Video übergewichtig schwitzend und keuchend in der Vorbereitung auf seinen Boxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47). Hilfe bekommt er im Training von Personaltrainerin Pamela Reif (28), die die Hoffnung verliert und glaubt, nur noch «der Doktor» könne Raab helfen, doch noch fit zu werden.

Auch Kontrahentin Regina Halmich hat das Video gesehen. Täuschen lässt sie sich davon nicht: «Da falle ich natürlich nicht drauf rein!», sagt sie am Freitag (6. September) in «Punkt 12» bei RTL.

«Der Stefan wird topfit sein», ist sich die 47-Jährige sicher. «Der wird uns alle von den Socken hauen. Der wird dastehen mit einem Sixpack, mit Muckis. Also lasst euch nicht täuschen!»

Regina Halmich: «Ich werde es Stefan nicht leicht machen»

Schon zweimal hat die von 1995 bis 2007 ungeschlagene Weltmeisterin Stefan Raab besiegt – im ersten Kampf 2001 brach sie dem Entertainer die Nase. 2007 folgte die Revanche und Halmich besiegte den «TV Total»-Host erneut. Beim grossen Showdown in Düsseldorf am 14. September will sie ein drittes Mal siegen. «Ich werde es Stefan nicht leicht machen», so Halmich.

Darum bereitet sie sich akribisch auf den Kampf vor. Vier intensive Trainings pro Woche absolviert die ehemalige Profiboxerin zur Vorbereitung. Denn Respekt hat Halmich durchaus vor ihrem Gegner – aber: «Angst habe ich nicht, sonst dürfte ich das nicht machen.»

Dass Raab, wie in seinem Video angedeutet, schlecht vorbereitet sein könnte – Halmich glaubt ihm kein Wort. «Es ist zwar ein Showkampf, aber wir werden beide voll zuschlagen. Und gerade in den ersten beiden Runden muss ich extrem aufpassen, weil da steht er noch voll im Saft, hat Kondition und ich glaube, auch der wird eine Entscheidung suchen. Und da muss ich hellwach sein.»