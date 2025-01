1/7 Eine junge Frau fragt Culcha Candela aus Spass für ihren 18. Geburtstag an. Foto: X/@kraizyoderso

Auf einen Blick Culcha Candela reagiert unfreundlich auf Geburtstagsanfrage einer 18-Jährigen

Band-Antworten lösen Shitstorm in sozialen Medien aus

Culcha Candela trat 2023 auf Geburtstag einer Influencerin mit Millionen Followern auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Redaktorin People

Zum Geburtstag ein Ständchen von seiner Lieblingsband erhalten – wer wünscht sich das nicht? Besonders, wenn es um den wichtigen 18. Geburtstag geht. Da fragt man gerne – wenn auch nur zum Spass – mal an. Was soll schon passieren? Die meisten würden gar keine Antwort erwarten oder höchstens eine beiläufige oder nette Absage. Doch in diesem Fall kam es anders.



«Du schreibst mit einer Freundin, AUS JOKE, Culcha Candela an, um zu fragen, ob die an deinem 18. kommen wollen», schreibt eine junge Frau auf X zu einer Zusammenstellung von einem vermeintlichen Instagram-Chatverlauf zwischen ihr und der Band Culcha Candela. Dieser sorgt nun aufgrund der unhöflichen Antworten der Band in den sozialen Medien für einen Shitstorm. «Ist das eine ernste Frage?», lautet die erste Reaktion. Gefolgt von: «Mit 18 solltest Du doch schon etwas schlauer sein, Mausi …».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Chat sorgt in den sozialen Medien für Empörung

Im Verlauf des Gesprächs wird der Ton zunehmend schärfer: «Weisst, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B? Ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage.» Die junge Frau entschuldigt sich für die Frage, und äussert, dass sie es schade findet, «direkt so angemacht» zu werden. Daraufhin folgt provokant: «Würdest Du Drake fragen? Oder Cro?» Hätte sie tun sollen, wie einige Kommentare verlauten lassen: «Ed Sheeran wurde mal für eine Hochzeit angefragt und kam einfach und hat dort gesungen», schreibt ein Nutzer unter ihre Screenshots.

Als die Frau antwortet, sie fände das ganze «ein bisschen lächerlich», lautet die harsche Antwort: «Girl, deine Frage ist das einzig Lächerliche, ehrlich. Frech einfach. Als ob wir einfach irgendwo zu random Leuten auf Geburtstage fahren, um da zu hängen. Wie kommt man auf so einen Gedanken?» Der abschliessende Kommentar der 18-Jährigen: «Dumm gedacht zu haben, dass die Sänger, von denen ich die Musik richtig geil finde, nett antworten.» Viele Nutzer stellen sich hinter die junge Frau und kritisieren das Verhalten der Band als unprofessionell und arrogant. Kommentare auf X lauten: «Abgehobene Möchtegern-Stars. Schade» oder «Die sollten froh sein, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die die feiern.»

Die Echtheit des Chats konnte bisher nicht bestätigt werden. Unklar bleibt auch, wer genau die Nachrichten verfasst hat - ein Bandmitglied oder jemand aus dem Management. Jedoch wurde auf ihrem Instagram-Profil die Kommentarfunktion eingeschränkt, und laut der «Berliner Zeitung» sogar kritische Kommentare gelöscht. Interessant: Trotz der angeblichen Behauptungen trat Culcha Candela 2023 auf einem Geburtstag auf – von der Social-Media-Influencerin Dalia, die Millionen Follower hat.