Sie arbeitete als Modeverkäuferin für 12 Franken in der Stunde. Heute bekommt Georgina Rodriguez von ihrem Verlobten, Fussballstar Cristiano Ronaldo, 100'000 Franken Sackgeld monatlich. Ihre Liebe erinnert an ein Cinderella-Märchen.

1/14 Giorgina Rodriguez war früher Modeverkäuferin und arbeitete für 12 Franken die Stunde, heute lebt sie als Verlobte von Fussballstar Cristiano Ronaldo im Luxus. Foto: DUKAS

Diese Liebesgeschichte ist filmreif und liefert den Stoff, aus dem Märchen gemacht werden. Als Fussballstar Cristiano Ronaldo (40) vor neun Jahren in Madrid die Gucci-Luxusboutique betrat, um sich neu einzukleiden, sah er die schöne Verkäuferin Georgina Rodriguez (31) und war «schockverliebt», wie er es beschreibt.

«Es war ein Donnerstag im Sommer. Ich wollte gerade den Laden verlassen, da kam ein gut aussehender, fast zwei Meter grosser Mann herein. Als ich ihn sah, begann ich zu zittern und spürte sofort diesen Funken», erzählt sie in der spanischen Zeitschrift «Hola». Ronaldo schwärmt: «Es war nur der Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte nie gedacht, dass es so gross werden würde. Ich habe es nicht erwartet. Georgina ist die Frau, in die ich total verliebt bin.»

Sie weiss um ihr verrücktes Leben

Seit diesem Zeitpunkt sind die argentinisch-spanische Ex-Verkäuferin, die damals für 12 Franken pro Stunde Kleider und Schuhe verkaufte, und der portugiesische Fussballer, dessen Vermögen laut dem «Vermögensmagazin» eine knappe Milliarde Franken beträgt, unzertrennlich.

Ihre Liebe wurde gekrönt durch die gemeinsame Tochter Alana (7), die Mitte November 2017 zur Welt kam. Im selben Jahr begrüsste der Fussballer auch seine Zwillinge, die mittels einer Leihmutter das Licht der Welt erblickten. Fünf Jahre später brachte auch Rodriguez Zwillinge zur Welt, doch nur das Mädchen überlebte. Die Familie schwebte zwischen Trauer um den verlorenen Sohn und Glück über die neue Tochter.

Ronaldo gibt seiner Verlobten 100'000 Euro Sackgeld pro Monat

Heute geniesst Rodriguez ein Leben der Superlative. Ronaldo gibt ihr ein monatliches Taschengeld von 100'000 Euro, sie reisen im Privatjet und wohnen mit den insgesamt fünf Kindern in einer luxuriösen Villa in Riad – wo Ronaldo beim saudischen Club Al Nassr spielt. Zudem besitzen sie weitere Immobilien in Manchester, Madrid, Lissabon, Turin sowie in seiner Heimat Madeira. Eine eigene Hotelkette nennt der Fussballer ebenfalls sein eigen.

Wie verrückt ihr neues, wahr gewordenes Märchen ist, dessen ist sich das mittlerweile gefragte Model bewusst, wie sie in einem Interview mit der spanischen «Instyle» 2021 verriet. «Ich weiss, wie es ist, bis zum Ende des Monats mit wenig Geld auskommen zu müssen. Ich kann mich in die Situation vieler Menschen wegen meiner bescheidenen Herkunft hineinfühlen. Ich musste immer hart arbeiten und viele Opfer bringen.»

Dass ihr Leben der Stoff vieler Träume ist, ist sich auch der Streamingdienst Netflix bewusst, der ihre Liebesgeschichte verfilmt hat. Der Fokus liegt dabei auf ihr, daher der Titel «Soy Georgina» (Ich bin Georgina). Sie spricht offen über ihre Beziehung zu CR7, wie der fünffache Ballon d'Or Sieger auch genannt wird. Insgesamt wurden drei Staffeln über das neue Leben der einstigen Gucci-Verkäuferin ausgestrahlt.

1:46 Serie auf Netflix: Offizieller Trailer von «I am Georgina»

Alvaro Diaz, Unterhaltungschef von Netflix Spanien: «Die Dokumentation zeigt, wie sich ihr Leben verändert hat. Sie hatte nichts und hat jetzt absolut alles. Vom Verkaufen von Luxus-Artikeln dahin, dass sie diese geschenkt bekommt. Sie hatte Feierabend und hat die Liebe ihres Lebens getroffen. Wer träumt nicht davon?»



