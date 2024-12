1/5 Hape Kerkeling ist als Fernsehstar und Buchautor bereits erfolgreich. Jetzt wagt er sein Glück in den sozialen Medien. Foto: imago/Revierfoto

Auf einen Blick Hape Kerkeling überrascht Fans mit Instagram-Debüt zum 60. Geburtstag

Prominente Kollegen wie Otto Waalkes gratulieren und werben für Account

Hape Kerkeling (60) hat jetzt einen eigenen Instagram-Account. Mit dieser Neuigkeit überraschte er seine Fans an seinem Ehrentag am 9. Dezember.

In einem ersten Video meldet er sich, in Winterjacke, Schal und Mütze gekleidet, vor einem Weihnachtsbaum zu Wort: «Ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60 und bald ist Weihnachten. Und deshalb schenke ich Euch jetzt meinen eigenen Instagram-Kanal, wo ich selber immer so Videos mache.» Dann wünscht er allen schöne Weihnachten. Im Kommentar dazu betont er noch einmal, dass es sein erster und einziger offizieller Insta-Kanal sei. «Viel Spass damit, Euer Hape.»

Schützenhilfe von Otto Waalkes und Oliver Pocher

Ein zweites Video stammt von Otto Waalkes (76), der seinem Kollegen zum 60. ein lustiges Gedicht in die Kamera spricht und auf den neuen Kanal aufmerksam macht. «Herzlichen Dank», schreibt Kerkeling dazu.

In nicht einmal 24 Stunden folgten ihm bereits 23'400 Nutzer. Eine Zahl, die stetig steigt – vermutlich auch dank der prominenten Unterstützung. Auch Comedian Oliver Pocher (46) gratulierte Hape Kerkeling in seiner Instagram-Story zum runden Geburtstag und wirbt zu einem gemeinsamen Foto für dessen neuen Account: «Viel Spass und Erfolg auf Instagram.»

Die Fans freut es: Neben zahlreichen Geburtstagsglückwünschen gibt es auch viele begeisterte Kommentare. Ein Follower schreibt: «Endlich bist du hier zu finden! So ein toller Mensch! Bleib wie du bist!», andere ergänzen: «Super, da bin ich doch gleich dabei!» oder «Na dann: Willkommen auf Instagram und herzlichen Glückwunsch!». Ein Nutzer bringt den allgemeinen Konsens mit einem Wort auf den Punkt: «Eeeendlich!» – begleitet von zahlreichen Handklatsch-Emojis.