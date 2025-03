1/5 Liam Gallagher geht im Sommer auf Tour. Foto: imago/Avalon.red / Adam Hampton-Matthews / Avalon

Nicht nur Fans mit Tickets können offenbar die Reunion-Tour von Oasis erleben. Wie «The Hollywood Reporter» berichtete, werde es einen Film zur Konzertreise von Liam (52) und Noel (57) Gallagher geben. Das habe Sony Music heute mitgeteilt. Dem Projekt nimmt sich demnach Steven Knight (65) als Produzent an, aus dessen Feder auch die Serie «Peaky Blinders» stammt. Regie sollen Dylan Southern und Will Lovelace führen, die als Duo bereits für die Musikdoku «Meet Me in the Bathroom» (2022) zusammenarbeiteten.

Für die Produktion ist das Unternehmen Magna Studios zuständig, das laut «Hollywood Reporter» auch die «Beastie Boys Story» produzierte. Den Vertrieb übernimmt dem Bericht zufolge Sony Music Vision. Wann der Film erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Wer begleitet Liam und Noel Gallagher?

Für Liam und Noel Gallagher geht es ab Anfang Juli auf ihre «Oasis Live 25 Reunion Tour». Das erste Konzert geben die Brüder am 4. Juli im walisischen Cardiff. Auf der Tournee durch Grossbritannien und Irland machen sie fünfmal im Londoner Wembley Stadion und fünfmal in ihrer Geburtsstadt Manchester Halt. Danach geht es für sie nach Amerika, bevor sie im September zwei weitere Konzerte im Wembley Stadion geben. Auf ihrem Tourplan stehen auch Shows in Japan, Korea und Australien. Ende November geht ihre Reise in São Paulo zu Ende.

Nun soll zudem feststehen, wer die Brüder begleitet. Vor einem Tag machte das Musikmagazin «NME» unter Berufung auf eine der Tour nahestehenden Quelle das angebliche Line-up öffentlich. Zu den Tourmitgliedern soll Andy Bell (54) gehören, der ab 1999 für Oasis Bass spielte. Unterstützung an der Gitarre sollen Gem Archer (58) und Paul «Bonehead» Arthurs (59) liefern, die ebenfalls bereits mit ihrer Rolle vertraut sind. Joey Waronker (55) soll hinter dem Schlagzeug sitzen.

Liam Gallagher erklärte auf X (ehemals Twitter), dass ihn nicht die Veröffentlichung des Line-ups unglücklich stimme, sondern die Tatsache, dass die Quelle «aus dem Umfeld der Band und der Tour» stamme. Wenig später scherzte er über eine alternative Tourbegleitung. Seinem Witz nach würden die ehemaligen Oasis-Schlagzeuger Tony McCarroll (53), Alan White (52), Zak Starkey (59) und Chris Sharrock (60) mit ihm und seinem Bruder auf der Bühne stehen.