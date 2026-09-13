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People International
Fiona Erdmann freut sich auf das vierte Kind
Clip auf Instagram gepostet
Fiona Erdmann freut sich auf das vierte Kind
Influencerin Fiona Erdmann (38) hat am Samstagabend ihre Follower mit einer freudigen Nachricht überrascht: Sie ist erneut schwanger.
Publiziert: vor 55 Minuten
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