Christin Stark nach Fehlgeburt
«Was wir durchmachen müssen, ist hart»

Christin Stark (36) hat ihren Fans vom Krankenbett aus traurige Neuigkeiten überbracht: Die Schlagersängerin hat eine Fehlgeburt erlitten.
Publiziert: 14:55 Uhr
