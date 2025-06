Cate Blanchett überrascht mit Auftritt in «Squid Game»

Cate Blanchett überrascht mit Cameo-Auftritt in letzter Staffel von «Squid Game»

Auftritt deutet auf mögliche US-amerikanische Fortsetzung der Serie hin

Dritte Staffel von Squid Game ab sofort auf Netflix verfügbar

Die dritte und letzte Staffel der südkoreanischen Hit-Serie «Squid Game» dominiert international die Netflix-Charts. Auch bei uns führt die Thriller-Serie um eine tödliche Game-Show aktuell die Seriencharts beim Streaminggiganten an.

In den sozialen Medien sorgt aktuell vor allem ein überraschender Castingzugang für Diskussionen: Cate Blanchett (56). Der Hollywoodstar hat in der letzten Staffel einen wichtigen Cameo-Auftritt. Spoilerwarnung – die nachfolgenden Sätze enthalten Hinweise auf die Fortführung der Handlung!

Auftritt erinnert an Szene aus erster Staffel

In der letzten Szene der dritten Staffel tritt Cate Blanchett als mysteriöse Frau im dunklen Anzug auf. Man sieht, wie die Oscarpreisträgerin in den Strassen von Los Angeles das koreanische Spiel Ddakji mit einem Obdachlosen spielt. Die Szene erinnert stark an die berühmte Rekrutierungsszene mit dem koreanischen Star Gong Yoo (45) aus der ersten Staffel. Wie Yoo ohrfeigt auch Blanchett ihren Gegenspieler nach dessen Niederlage und tauscht vielsagende Blicke mit dem Leiter der Spiele, dem Front Man (Lee Byung-hun, 54) aus.

Der überraschende Auftritt der zweifachen Oscar-Gewinnerin wird von Fans und Branchenmedien als deutliches Signal für eine US-amerikanische Fortsetzung von «Squid Game» gelesen. Laut Berichten von US-Medien soll Regie-Legende David Fincher (62) an der Entwicklung einer englischsprachigen Serie im «Squid Game»-Universum beteiligt sein.

Netflix hat das Projekt bisher nicht offiziell bestätigt. Doch der Cameo-Auftritt von Cate Blanchett befeuert die Spekulationen. In einem Interview mit «Entertainment Weekly» erklärte der Schöpfer und Regisseur der Serie, Hwang Dong-hyuk (54), kürzlich, dass er tatsächlich «diese vage Vorstellung von einem möglichen Spin-off» habe.

Die dritte Staffel von «Squid Game» setzt nach dem blutigen Cliffhanger der zweiten Season an. Spieler 456, gespielt von Seong Gi-hun (47), befindet sich an seinem persönlichen Tiefpunkt. Doch die tödlichen Spiele gehen weiter und so muss er wichtige Entscheidungen treffen, um die Spiele erneut zu überleben.

Alle Folgen der 3. Staffel von «Squid Game» sind auf Netflix abrufbar.