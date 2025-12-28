DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Carmen Geiss duscht im A380 auf dem Weg nach Dubai
Carmen Geiss im A380
«Heute werde ich im Flugzeug duschen»
Carmen Geiss fliegt von Nizza nach Dubai. Im A380 kann man auch duschen. Die Deutsche nimmt dieses Angebot dankend an – zum ersten Mal in ihrem Leben.
Publiziert: 18:57 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
People International
1:10
Fan nervt sich über sie
Erkennst du diesen Superstar am Mariah-Carey-Konzert?
0:58
Polizei im Fall von Rob Reiner
«Wir haben keinen Verdächtigen identifiziert»
1:07
Rita Ora in Ischgl
«Ich liebe das Gefühl der Freiheit in den Bergen»
1:48
Robbie Williams an Premiere
«Ich bin heute Abend die Security meiner Tochter»
0:59
Sie hat wichtige Botschaft
Model lässt die Hüllen fallen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen