Carmen Geiss im A380
«Heute werde ich im Flugzeug duschen»

Carmen Geiss fliegt von Nizza nach Dubai. Im A380 kann man auch duschen. Die Deutsche nimmt dieses Angebot dankend an – zum ersten Mal in ihrem Leben.
Publiziert: 18:57 Uhr
