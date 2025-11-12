DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
So soll die «360° Stadiontour» von Helene Fischer aussehen
Bühne in der Mitte
So soll die «360° Stadiontour» von Helene Fischer aussehen
Helene Fischer kommt 2026 ins Letzigrund. Dieser Trailer zeigt, wie ihre «360° Stadiontour» aussehen soll.
Publiziert: 17:42 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
People International
3:40
«Crazy Shit»
Schweighöfer erzählt von seinen wildesten Albträumen
0:58
Bunter Frisuren-Mix
So sah Sonja Zietlow früher aus
0:50
Während Konzert in Miami
Billie Eilish wird von Fan attackiert
0:56
Es reicht nicht mal zur Hälfte
Bodybuilder will sich in eine Viper quetschen
0:49
Mutiger Look am ZFF
Dakota Johnson im gewagten «Naked Dress»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen