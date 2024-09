1/6 Patti Scialfa, die Ehefrau von Bruce Springsteen, hat zum ersten Mal darüber gesprochen, dass sie an Blutkrebs leidet.

Die Ehefrau von Bruce Springsteen (74), Patti Scialfa (71), hat erstmals darüber gesprochen, dass sie seit sechs Jahren gegen die bösartige Tumorerkrankung Multiples Myelom kämpft. Der Blutkrebs bildet sich in den Plasmazellen des Knochenmarks.

In der Dokumentation «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», die am 8. September am International Film Festival in Toronto Premiere hatte, schildert die Sängerin, wann sie von der Krankheit erfuhr: «2018 spielten Bruce und ich ein Stück am Broadway. Bei mir wurde Multiples Myelom im Frühstadium diagnostiziert.»

«Tourneen sind für mich zur Herausforderung geworden»

Die «Road Diary»-Doku begleitet Springsteens Band bei der Vorbereitung und dem Start ihrer aktuellen Tour. Sie wird am 25. Oktober auf Hulu und Disney+ erscheinen. Die 71-Jährige, die seit 1984 als Backgroundsängerin und Gitarristin dabei ist, erzählt darin: «Bei diesen ersten Auftritten war es ein tolles Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen. Tourneen sind für mich zu einer Herausforderung geworden.» Die Krankheit wirke sich auf ihr Immunsystem aus, weshalb sie vorsichtiger sein müsse, «was ich tue und wohin ich gehe». Seit 2023 steht sie nur noch selten auf der Bühne. «Hin und wieder komme ich zu ein oder zwei Konzerten und kann ein paar Lieder auf der Bühne singen, und das ist ein Vergnügen. Das ist im Moment der neue Normalzustand für mich, und damit kann ich leben.»

Bruce Springsteen ging es ebenfalls nicht gut

Patti Scialfa ist seit 1991 die Ehefrau von «The Boss» Bruce Springsteen. Das Paar hat drei Kinder. Den Musiker plagen selbst seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme. So musste er während der Welttour bereits häufiger pausieren – zuletzt wurden Ende Mai und Anfang Juni Konzerte in Prag und Mailand wegen Stimmproblemen verschoben.

Bereits im September 2023 musste er den US-Teil der Tournee unterbrechen. Ein Magengeschwür bremste den Rockstar damals aus. Er sagte bis zum Jahresende alle geplanten Termine in seinem Heimatland ab. Im März 2024 meldete sich der «Born in the USA»-Sänger in Phoenix, Arizona, zurück. Ausgelöst durch das Magengeschwür plagten Springsteen bereits im vergangenen Jahr Stimmprobleme. Sein Zwerchfell schmerzte so sehr, dass er Angst hatte, nie mehr singen zu können, wie er bei seinem Comeback im Frühjahr in einem Radiointerview verriet.