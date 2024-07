1/17 Jennifer Lopez hat zu ihrem Geburtstag eine «Bridgerton»-Party geschmissen.

Jennifer Lopez (55) feierte am Mittwoch, 24. Juli, ihren 55. Geburtstag. Obwohl, ganz korrekt ist das nicht, denn die grosse Feier fand bereits am vergangenen Samstag statt – und hätte opulenter kaum sein können.

Die Party stand ganz im Zeichen der Netflix-Serie «Bridgerton», inklusive Streichquartett, Kleider im Empire-Stil und einer Pferdekutsche. Auch wenn die Party bereits einige Tage her ist, gewährte J. Lo selbst erst an ihrem offiziellen Ehrentag einen Einblick in den exklusiven Anlass.

In einem Instagram Reel zeigt sich die Sängerin zuerst in einer hellblauen, voluminösen Robe, die mit Goldstickereien verziert ist. Später wechselte sie in ein grünes, etwas leichteres Kleid, welches lediglich im Brust- und Schulterbereich mit Bestickungen verzückt. Das Video unterlegt sie mit den bekannten Streich-Klängen aus der Serie, dazu zitiert sie die Worte «Dearest Gentle Reader …», die jedem «Bridgerton»-Fan ein Begriff sind.

Ganz so, wie es sich für eine Königin gehört, stand Lopez den ganzen Abend lang ein Thron zur Verfügung. Von diesem aus konnte sie die Paartänze verfolgen, die ebenfalls ganz im Stil von «Bridgerton» daherkamen. Auch auf der Tanzfläche zeigte sich die Sängerin und gab sogar ein Lied zum Besten. Allerdings ist nicht bekannt, welches.

Wo ist Ben Affleck?

Zum Abschluss des Reels zeigt sich Jennifer Lopez ganz gerührt vor einer vierstöckigen Geburtstagstorte und pustet die Kerzen aus. Eine starke Lunge war dabei aber nicht vonnöten, anstatt 55 Kerzen gab es nur eine Handvoll.

Unter den passend zur gewählten Epoche gekleideten Gästen, waren Freunde und Familie, wie beispielsweise Mutter Guadalupe Rodriguez (78). Es fällt allerdings auf: Ehemann Ben Affleck (51) ist auf keinem der Bilder zu sehen. Weder gibt es Fotos von ihm auf der «Bridgerton»-Party, noch ist er auf irgendwelchen Instagram-Beiträgen seiner Frau zu sehen. Auch hat er ihr nicht öffentlich zum Geburtstag gratuliert.

Nicht einmal ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli verbrachten sie gemeinsam, im Gegenteil. Sie weilten an dem Tag beide in den USA, hätten aber fast gar nicht weiter voneinander entfernt sein können: Während Lopez an der Ostküste Fahrrad fuhr, wurde ihr Ehemann Affleck in Los Angeles gesichtet.

Wenn die Torte und der Pyjama farblich zusammenpassen

Am Morgen nach ihrem offiziellen Geburtstag bedankt sich Lopez bei ihren Fans mit einem Bild von ihrer Geburtstagstorte und im farblich auf die Torte abgestimmten, extra für ihren Ehrentag bestickten Pyjama.

«Ich habe die ganze letzte Nacht und heute Morgen all eure Geburtstagswünsche, wunderschönen Videos und Beiträge aus der ganzen Welt gesehen. Ich habe wirklich die besten und tollsten Fans der Welt. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie gerührt ich bin und wie unglaublich gesegnet ich mich fühle, dass ihr alle Teil meines Lebens seid», schreibt sie zum Foto.

Auch ihren Fans lieferte Lopez ein kleines Geschenk: Ein Bild von sich im Badeanzug, welches sie mit den Worten «Das bin ich jetzt» versah. Den Leuten gefällts, innerhalb von 16 Stunden kamen bereits über 1,2 Millionen Likes zusammen.

