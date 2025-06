Der US-Schauspieler Devin Harjes ist im Alter von 41 Jahren an Krebs gestorben. Bekannt aus Serien wie «Manifest» und «Boardwalk Empire», erlag er am 27. Mai in New York den Komplikationen seiner erst kürzlich diagnostizierten Erkrankung.

Devin Harjes in seiner Paraderolle als Boxer in «Boardwalk Empire». Foto: IMAGO/Capital Pictures

Die Schweizer Filmwelt trauert um einen talentierten Schauspieler. Wie das «People»-Magazin berichtet, ist Devin Harjes im Alter von 41 Jahren verstorben. Der aus Serien wie «Manifest», «Boardwalk Empire» und «Orange is the New Black» bekannte Darsteller erlag am 27. Mai im Mount Sinai West-Spital in New York den Folgen einer Krebserkrankung.

Besonders tragisch: Die Diagnose erhielt Harjes erst im vergangenen Winter, wie sein Sprecher gegenüber dem US-Magazin «People» bestätigte. Details zur Art des Krebses wurden nicht bekannt gegeben.

Harjes' Weg zur Schauspielerei war unkonventionell. Geboren in Texas, wuchs er mit Pferden auf und entdeckte später seine Leidenschaft für Kampfsport. Seinen Durchbruch feierte er 2011 als Box-Legende Jack Dempsey in der HBO-Serie «Boardwalk Empire».

Sein Sprecher würdigt Harjes als «Künstler mit Überzeugung, der jeder Rolle sein ganzes Herz gab». Privat sei er «grosszügig, herzlich, verständnisvoll – und seiner Familie wie seinen Freunden tief verbunden» gewesen. Devin Harjes hinterlässt seine Eltern Randy und Rosanne, seine Schwester Trish mit Familie, seine Ex-Frau Shiva Shobitha sowie seine geliebte Katze Maude.