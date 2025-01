1/7 Brooke Shields spricht in ihrem neuen Buch über ihre Vergangenheit. Foto: GC Images

Silja Anders Redaktorin People

In ihrer neuen Biografie «Brooke Shields is Not Allowed to Get Old» spricht Brooke Shields (59) nicht nur über das Älterwerden in Hollywood, sondern auch über ihre einstige Ehe mit der Tennislegende Andre Agassi (54). Darin wirft sie ihrem Ex-Mann vor, sie kontrolliert zu haben und krankhaft eifersüchtig gewesen zu sein.

Shields und Agassi waren zwei Jahre lang verheiratet, von 1997 bis 1999. Doch von Harmonie scheint während der Ehe rückblickend keine Spur gewesen zu sein, wie die Schauspielerin nun enthüllt. Sie erinnert sich an eine ungesunde Dynamik und dass sie sich Agassis Wünschen stets untergeordnet habe. Lange soll sie einfach getan haben, «was er wollte».

Gegenteiliges Bild vom heutigen Saubermann-Image

Es ist nicht das erste Mal, dass Brooke Shields über die dunklen Seiten ihres Ex-Mannes spricht. In einem früheren Buch hatte sie ihm schon einmal extreme Eifersucht vorgeworfen.

Die Darstellung Agassis durch Shields steht in starkem Kontrast zu seinem öffentlichen Saubermann-Image. Andre Agassi ist seit 2001 mit dem ehemaligen Tennisstar Steffi Graf (50) verheiratet und lebt ein von der Öffentlichkeit zurückgezogenes, skandalfreies Leben. Die Ehe von Graf und Agassi wirkte stets liebend und aufrichtig, von Eifersucht oder toxischer Kontrolle keine Spur. Schenkt man Brooke Shields aber Glauben, scheint Agassi nicht immer dieser Vorzeige-Ehemann gewesen zu sein.

Auch vor der Ehe mit dem Tennisprofi hatte die heute zweifache Mutter mit toxischen Beziehungen in ihrem Leben zu kämpfen, etwa jene zu ihrer eigene Mutter Teri Shields, die schwer alkoholkrank war. Heute ist Brooke Shields mit dem Filmproduzenten Chris Henchy (60) verheiratet – und das bereits seit 24 Jahren. Das Paar hat die beiden gemeinsamen Töchter Rowan (21) und Grier (18). Andre Agassi hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen seiner einstigen Ehefrau geäussert.