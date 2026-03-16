Der traurigste Teil des Oscars-Abends. Man gedenkt all jener Filmschaffenden, die im vergangenen Jahr von uns gegangen ist. Billy Crystal spricht über seinen guten Freund Rob Rainer. Der von seinem Sohn ermordet worden sein soll.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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