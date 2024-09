Kurz zusammengefasst Prinzessin Kate beendet Chemotherapie und besucht Gottesdienst

Erster öffentlicher Auftritt seit der Ankündigung am 9. September

Mit der Nachricht, ihre Chemotherapie beendet zu haben, erfreute Prinzessin Kate (42) zuletzt Royal-Fans in aller Welt. Erstmals nach dieser Bekanntgabe am zurückliegenden 9. September ist die Ehefrau von Prinz William (42) jetzt wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auf Bildern, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, ist Kate zu sehen, wie sie in Balmoral zu einem Gottesdienst fährt.

Prinzessin Kate besucht Gottesdienst in Schottland

Die Fotos zeigen die Prinzessin von Wales auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs, das ihr Ehemann steuert. Gemeinsam reisen sie zum Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirk Church in der Nähe von Schloss Balmoral. Kate trägt zu der Gelegenheit einen ihrer Lieblingshüte in Khaki. Dazu kombinierte sie Ohrring in Gold. Ehemann Prinz William hat sich indes seinen bei Royal-Fans inzwischen so beliebten Bart noch immer nicht abrasiert. In derselben Wagenkolonne reisten auch König Charles III. (75) und Ehefrau Königin Camilla (77) in die Kirche.

«Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe», hatte Prinzessin Kate vor knapp zwei Wochen in einem bewegenden Videoclip erklärt. Die sehr privaten Aufnahmen zeigten die Mutter dreier Kinder unbeschwert im Familienkreis, wiederholt küssten sich auch Kate und ihr Gatte, der Kronprinz, vor der Kamera.

Prinzessin Kate, hier bei ihrem Auftritt in Wimbledon, erschien am Sonntag in Schottland in der Öffentlichkeit. Foto: imago/Agencia EFE 1/5

Am 17. September nahm Kate dann zum ersten Mal seit Abschluss ihrer Krebsbehandlung wieder an einem Meeting mit Mitarbeitern des Centre for Early Childhood und dem Personal des Kensington Palasts auf Schloss Windsor teil. Dort wurde über ihr Projekt zur Förderung von Kindern im frühen Kindesalter gesprochen.

Während ihrer Absenz, die mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose am 22. März begann, hatte sie lediglich zwei öffentliche Auftritte absolviert. Sie erschien bei Trooping the Colour Mitte Juni und in Wimbledon Mitte Juli.