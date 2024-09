Kurz zusammengefasst Benji Gregory starb im Alter von 46 Jahren

Todesursache: Hitzeeinwirkung und Leberzirrhose

Der ehemalige Kinderstar Benji Gregory (1978–2024) ist Mitte Juni im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Die Familie des Schauspielers ging davon aus, dass er an einem Hitzschlag gestorben sei. Ein Gerichtsmediziner hat nun die tatsächliche Todesursache Gregorys, der einst in den 1980er-Jahren durch die beliebte US-Sitcom «Alf» berühmt wurde, festgestellt.

Der Tod des Schauspielers sei als Unfall eingestuft worden, wie sowohl das US-Magazin «People» als auch das Promi-Portal «TMZ» unter Berufung auf vorliegende Unterlagen berichten. Die Todesursache sei demnach eine Mischung aus starker Hitzeeinwirkung und einer Leberzirrhose. «TMZ» zufolge sei auch eine Vernarbung der Leber bei der Untersuchung festgestellt worden, die Ursache hierfür sei jedoch bisher nicht geklärt.

Familie ging von Hitzschlag aus

Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, Gregorys Schwester, hatte im Juli auf Facebook mitgeteilt, dass ihr Bruder bereits am 13. Juni in einem Auto neben seinem ebenfalls verstorbenen Hund tot aufgefunden worden war. Sie hatte geschrieben, dass der Schauspieler wohl in seinem Wagen eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht sei. Sie und die Familie gingen demnach davon aus, dass es sich um einen Hitzschlag gehandelt habe. Dies bestätigte sie damals auch gegenüber «TMZ».

Benji Gregory wurde bereits als Kind zum Star. Er spielte in den 1980ern den jungen Brian Tanner in der Kult-Sitcom «Alf». Zuvor war er unter anderem in kleinen Rollen in «Das A-Team» oder auch «T. J. Hooker» zu sehen. Bereits in den 1990er-Jahren zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück.